Зеленая лампа |

Для 10-летнего Саши Корнеева, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2230,53 евро. На счет мальчика поступило 1246,53 евро. Было сделано 792 звонка на благотворительный телефон на сумму 984 евро.

В этом году Марина осталась одна с тяжелобольным сыном на руках: Сашин папа был дальнобойщиком, работал много – чтобы оплачивать лечение мальчика. Инсульт случился во время командировки. Когда мужа не стало, Марине пришлось самой носить 10-летнего сына на руках по лестницам, таскать инвалидную коляску и думать, где взять деньги на врачей. Сейчас этой маме очень нужна поддержка.

У Саши с рождения ДЦП, детский церебральный паралич. Мальчик не ходит и не говорит. Только недавно, после интенсивных курсов специальной терапии, мальчик научился ползать на животе, три года назад начал сидеть с поддержкой. Его нельзя оставить одного.

Эти 10 лет были непрерывной борьбой за каждое движение, за каждую эмоцию ребенка. "Если с ним не заниматься по 5-6 часов ежедневно, он скоро будет корчиться от боли, и я даже не смогу посадить его в коляску", - объясняет Марина. Сашина комната похожа на спортивный зал и врачебный кабинет одновременно - приспособления для упражнений, мячики, бинты, подушки разных размеров. Маленькие результаты проявляются не сразу, но они есть.

Сейчас мама возит Сашу в спецшколу, он занимается уже во втором классе по специальной программе – по 3 часа в день.

Главное во всем процессе реабилитации – не дать болезни взять верх, не потерять уже достигнутые результаты. Права на остановку у Марины нет. После ухода из жизни мужа она с ребенком совсем одна. Кроме тяжелой психологической травмы, Марине теперь тяжело и материально.

Помогает присматривать за Сашей нянечка Татьяна, которая имеет специальный сертификат для работы с тяжелобольными детьми (таких нянь готовят в рамках совместного проекта фонда ziedot.lv и общества инвалидов и их друзей Apeirons - "Милая нянечка"). Стоимость услуг няни – 8 часов в неделю – 256 евро ежемесячно, включая налоги. В год это – 3072 евро.

Как помочь:

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) будет работать специально для Cаши Корнеева и его мамы до вторника, 3 января.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Помощь семье Александра Корнеева

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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