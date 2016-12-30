Зеленая лампа |

Ну вот и завершился двухмесячный марафон сбора новогодних подарков для двух рижских пансионатов, где живут пожилые одинокие люди. Не хватит никаких слов, чтобы поблагодарить за отзывчивость всех людей, которые участвовали в акции «Ангелы добра».

На призыв организатора акции Линды Моцебекере, который с радостью поддержала благотворительная программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom, откликнулись не только рижане, но и жители других стран. Подарки присылали даже из Англии и Австралии (бывшая рижанка Снежана, живущая в Сиднее, купила для пансионатов 25 радиоприемников). Всех участвующих сейчас сложно даже перечислить.

Мы рады сообщить вам, что ваши подарки, всего 473, уже доставлены адресатам – лично в руки.

28 декабря состоялся новогодний праздник в пансионате " Atsaucība". Праздничную программу помогли провести Дед Мороз (артист Максим Павлов), Снегурочка (Мария Карая), ансамбль «Ивушки» из Олайне и музыкальная группа Da Ba. Закончился праздник большим салютом и новогодними угощениями.

29 декабря Дед Мороз (актер и выпускник ГИТИСа Герман Андреев), Снегурочка (Мария Карая) и актеры Рижского театра Русской драмы Кирилл Зайцев и Марат Эфендиев (со специальной программой) пришли поздравить жителей пансионата для незрячих на Югле.

В празднике участвовала и самая старшая обитательница пансионата Марта – ей 103 года. (на снимке: Марта с Линдой Моцебекере) Когда она вышла на сцену поблагодарить артистов, то сказала нам, что у счастья есть секрет. Он в том, чтобы любить людей и окружающий мир. Она точно знает.

Это были два дня настоящих маленьких новогодних чудеса, которые принесли радость одиноким пожилым людям. И очень радует, что в создании этих чудес участвовали тысячи людей. Кто-то делал очень дорогие подарки, кто-то делился самым необходимым. Важно – все! В каждой кружке и конфете – ваше человеческое тепло.

И главное – собранных подарков оказалось так много, что появилась возможность расширить акцию «Ангелы добра». Сегодня Линда Моцебекере с друзьями, Дедом Морозом, Снегурочкой и фейерверками отправится еще в три пансионата для пожилых людей.

Всем причастным к празднику - низкий поклон. Вашим теплом можно согреть даже холоднй декабрь. С наступающим Новым годом всех! И пусть он будет мирным и принесет радость, любовь и здоровье!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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