Зеленая лампа |

Для 10-летнего Саши Корнеева, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрана вся необходимая сумма.

На счет мальчика в ziedot.lv поступило 1772,95 евро. Было сделано 1050 звонков на благотворительный телефон на сумму 1304 евро. Всего собрано 3176,95 евро на оплату годовой программы помощи Саше Корнееву, который с рождения болен тяжелой формой ДЦП, и его маме Марине. Спасибо всем, кто поддержал и в новогоднюю ночь не забыл о тех, кому нужна помощь. Собрано даже на 100 евро больше стоимости программы, эти деньги также перечислены на счет Саши.

В этом году Марина осталась одна с тяжелобольным сыном на руках. У Саши с рождения ДЦП, детский церебральный паралич. Мальчик не ходит и не говорит. Только недавно, после интенсивных курсов специальной терапии, мальчик начал сидеть с поддержкой. 10 лет Марина борется за каждое движение, за каждую эмоцию ребенка. Сейчас он занимается уже во втором классе по специальной программе – по 3 часа в день.

Собранные средства пойдут на оплату годовой программы помощи. К Саше на 8 часов в неделю будет приходить специальная няня, которая имеет сертификат для работы с тяжелобольными детьми (таких нянь готовят в рамках совместного проекта фонда ziedot.lv и общества инвалидов и их друзей Apeirons - "Милая нянечка").

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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