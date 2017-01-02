Зеленая лампа |

Дорогие друзья, подарков для одиноких пожилых людей в рамках новогодней акции "Ангелы добра" вы собрали так много, что после праздников в двух пансионатах Риги (для 473 человек!), которые прошли 28 и 29 декабря, акция была продолжена.

30 декабря организатор акции Линда Моцебекере с группой друзей и волонтеров отправилась еще по трем адресам - в общежитие для незрячих людей на Югле, в пансионат Адажи и в пансионат Балдоне. С подарками и командой Деда Мороза, Снегурочек и гномиков.

Ваши подарки были доставлены лично в руки одиноким людям и принесли им много радости. А также везде прошли концерты и красочные поздравления. Спасибо группе энтузиастов, которые это сделали 30 декабря, вместо того, чтобы резать салаты и готовить наряды. Итого, праздники состоялись в 5 пансионатах Риги и окрестностей.

Спасибо всем, кто организовывал праздники, участвовал лично и готовил подарки! Здоровья и счастья вам всем в новом году!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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