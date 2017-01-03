Зеленая лампа |

Эта история – о мальчике Кирилле, которому поставлен диагноз «аутизм», и его маме Юлии, ставшей для своего “особенного” сына проводником в окружающем мире. И о том, что любовь и вера делают чудеса.

Кириллу 12 лет. Он рисует летящие по небу ноты - музыку, отлично разбирается в компьютере, знает наизусть номера мобильных телефонов из записной книжки , ему нравится английский язык и мультики про фиксиков... Внешне он похож на добродушного медвежонка – улыбчивый, забавный и немного неуклюжий. Кирилл любит всех, кто к нему добр, и не умеет улыбаться, если человек неприятен. Но, как и все дети с аутизмом, ведёт себя по одному ему понятным правилам – может до бесконечности включать и выключать свет, кружиться, как юла, ни с того ни с сего убежать в неизвестном направлении...

У него много страхов и не знаешь, что может испугать его в следующий раз. Например Кирилл стал пугаться, когда зажигают газ на плите. Он может кинуть кружку на пол, если его не понимают, лечь на землю посреди улицы или раскричаться в магазине... Он боится скопления людей, новых маршрутов и незнакомых помещений.

А раньше он боялся слов и текста. Маме помог творческий подход: сначала, к примеру, карточка с изображением и словом «апельсин», через некоторое время – уже просто слово без картинки. Цифры он выучил с помощью игрушечного телефона со звуком. При помощи музыкального коврика с буквами и картинками запомнил алфавит.

На годовую программу занятий по методике АВА-терапии нужно 2167 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Кирилла Зябрикова до 10 января. Помочь можно также здесь

Обычный ребенок постигает мир, впитывая информацию из внешней среды. Кирилл от внешнего мира закрыт, и любое знание и умение в него приходится вливать по капельке. То, что обычный ребенок делает с лёгкостью, например копирование движений взрослого - "сделай так, лови мяч, покорми куклу", Кирилл осваивал несколько месяцев.

9 лет Юля занимается тем , чтобы получить пропуск в параллельную жизнь сына. Она, как Алиса из Страны чудес, учится видеть мир в другом измерении и системе координат. Были испробованы разные методики: обучение по системе PECS и Монтессори, гомеопатия, занятия с психологом, дельфинотерапия и, конечно, курсы АВА-терапии. Чтобы понять, как можно интегрировать ребенка в наше общество, Юля даже написала реферат «Проблемы обучения детей с аутизмом в Латвии», отправила в педагогическую академию и поступила на бюджетное место. Сейчас она пишет магистерскую работу.

Юля до сих пор помнит чувство беспомощности, когда ей вручили «Заключение об инвалидности» ребенка: она тогда плакала и не понимала, что с этим делать дальше, куда бежать за помощью. Это приходится пережить многим мамам – никто ничего им не объясняет. Они сами ищут специалистов, методики, медицинские центры. Выясняют, какие пособия и льготы им положены, где можно получить для ребенка хоть какие-то бесплатные услуги. Как правило, залезают в долги и кредиты, чтобы оплачивать лечение – покольку государственные бесплатные программы очень ограничены.

Юле повезло быстро взять себя в руки и начать действовать. Она старается ко всему подходить комплексно. Одним курсом занятий или одной методикой ограничиваться нельзя.

Хорошим решением было бы создание единого консультативного центра, куда за помощью могли бы обращаться мамы особенных детей. Пока что это в идеале. Но Юля уверена, что нужно двигаться в этом направлении. Чтобы адаптировать таких детей к реальной жизни, требуется невероятные усилия и душевные силы. Плюс надо задействовать множество специалистов – логопедов, психологов, дефектологов, психиатроы, различного рода терапевтов. Но главный человек в жизни такого ребенка – мама. Именно она - проводник в наш мир. И без её ежедневных усилий ребенок просто не сдвинется с места -- в познаниях, в общении, в преодолении страхов.

А у мам особенных детей самый большой страх – «что будет с ребенком после меня». Мысль о том, что он попадет в специнтернат, невыносима. А самим с жизнью в нашем обществе им не справиться. Поэтому родители пытаются сделать максимально возможное.

Самый серьезный эффект дают занятия по методу АВА-терапии - многие дети начинают говорить и контактировать с людьми, перестают бояться, в перспективе могут учиться в обычных школах. Такие занятия государство не оплачивает – поэтому семьи с детьми с аутизмом просят поддержки людей.

А пока она отрабатывает с Кириллом различные жизненные ситуации. Попасть в незнакомую обстановку для мальчика - огромный стресс. К примеру, для подготовки к первому походу в парикмахерскую была разработана целая операция. Юля нашла новый, только что открывшийся салон, позвонила туда и попросила, пока там ещё нет клиентов, принять её особенного сына. «Если он вдруг начнет кричать, я его сразу уведу, - пообещала она. - Но разрешите нам хотя бы попробовать.» Хозяйка оказалась очень отзывчивой – сделала фотографии салона в различных ракурсах, прислала фотографии Юле. Юля нашла в youtube видео про парикмахерские салоны. Всё это продемонстрировала Кириллу. Когда они пришли в салон, Кирюша уже знал, что в мойке моют голову, что тётю с ножницами не надо бояться. Всё прошло замечательно.

Теперь Юля с Кириллом отрабатывают следующий шаг – походы в магазин и кафе. Кирилл уже научился не бояться сам подходить к прилавку и просить сок и продукты. Он выучил несколько фраз общения: «Как тебя зовут? Как дела?» Но очень часто родителям таких детей приходится преодолевать неприятие окружающих. Если испугавшийся ребёнок с аутизмом вдруг закатывает в общественном месте истерику – люди начинают осуждать маму. И как объяснить, что это не каприз, что ребенок просто немного другой?

Но потихоньку, шаг за шагом, детей можно научить и приучить ко всему. Наша помощь может помочь изменить линию судьбы этой семьи. Юля обязательно добьется, чтобы Кирилл смог встроиться в нашу жизнь. Самое главное верить в своего сына, потому, что возможности мозга огромны и еще полностью не исследованы. Если постоянно заниматься, обязательно будут улучшения. А любовь и вера творят настоящие чудеса.

Как помочь

На годовую программу занятий по методике АВА-терапии и физиотерапии нужно собрать 2167 евро. Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает специально для Кирилла Зябрикова до вторника, 10 января.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет http://www.ziedot.lv/ru/pomoshch-kirillu-zyabrikovu-2638

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь Кириллу Зябрикову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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