Зеленая лампа |

Гостем программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom был Максим Бусел, актер Рижского Русского театра им. Михаила Чехова.

Уже дважды, по итогам зрительского голосования, Максим назван "Лучшим молодым актером" года.

"Это большая честь для меня", - подчеркнул он.

И признался, что в детстве мечтал стать волшебником и магом. В каком-то смысле эти мечты очень даже исполнились, поскольку то, что происходит на театральной сцене, - именно волшебство и есть.

Перед Новым годом на спектакли нашего Рижского Русского театра были приглашены дети из детских домов. Максим считает их особыми зрителями. И вообще он уверен, что играть для детей – это особая ответственность.

"Для меня это счастье. Дети так искренне радуются, их невозможно обмануть. Соврать им нельзя. В спектакле "Снежная королева" я играю Кая. И каждый раз это – ощущение чуда. Потому что - дети. Потому что - Новый год. Потому что - сказка о Любви, - подчеркнул Максим. - Сказка сложная, многоплановая. Смотрите: осколок попадает мальчику прямо в сердце и в глаза, и он меняется. Это очень символично. И в нашей жизни зло, даже маленькое, может испортить очень многое. Герда, пройдя целый мир, находит Кая, но он ее не узнает. Cпрашивает: "Ты кто?" И в нашей жизни тоже бывает, что мы забываем очень важных людей... Но все равно лед в его сердце начинает таять. Любовь спасает все".

Гость "Зеленой лампы" признался, что до сих пор очень любит сказки. В них через простое до нас доносится вечное. Главные истины. Одна из его самых дорогих сказок - "Соловей и Роза" Оскара Уальда, о бескорыстной, отдающей любви. А самая любимая - "Маленький принц" Экзюпери, которую, считает Максим, можно читать бесконечно.

"Без сказок мир был бы очень серым. Они показывают нам главное: когда есть любовь внутри, ничего не страшно", - подчеркнул актер.

В этой программе мы рассказывали историю 12-летнего Кирилла Зябрикова, которому нужна помощь для оплаты годового курса АВА-терапии. При диагнозе «аутизм» именно эта методика приносит реальные результаты.

Максим Бусел рассказал рассказал о своих впечатлениях после спектакля режиссера Сергея Голомазова "Особые люди", посвященного теме аутизма:

"Этот спектакль меня просто перевернул. Он состоялся во время театрального фестиваля в Кулдиге. Актеры играли в церкви. И это создавало особенную атмосферу. Нам показали, что аутизм не болезнь, люди с аутизмом – не такие, как мы, они просто другие. Более эмоциональные, чувствительные, наделенные каким-то особым даром. Они тоже учат нас безусловной любви".

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom " 90006383 (1,42 евро) до 10 января работает для Кирилла Зябрикова. Помочь мальчику можно также здесь.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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