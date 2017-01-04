Зеленая лампа |

На этой неделе наша помощь нужна мальчику Кириллу, которому поставлен диагноз "аутизм", и его маме Юлии, ставшей для своего "особенного" сына проводником в окружающем мире.

Для 12-летнего Кирилла Зябрикова, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 438 евро. На счет мальчика поступило 204 евро. Было сделано 188 звонков на благотворительный телефон на сумму 234 евро.

На годовую программу занятий по методике АВА-терапии нужно 2167 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Кирилла Зябрикова до 10 января. Помочь можно также ЗДЕСЬ.

Кириллу 12 лет. Он рисует музыку -- летящие по небу ноты, отлично разбирается в компьютере, знает наизусть номера мобильных телефонов из записной книжки , ему нравится английский язык и мультики про фиксиков... Внешне он похож на добродушного медвежонка – улыбчивый, забавный и немного неуклюжий. Кирилл любит всех, кто к нему добр, и не умеет улыбаться, если человек неприятен. Но, как и все дети с аутизмом, ведёт себя по одному ему понятным правилам – может до бесконечности включать и выключать свет, кружиться, как юла, ни с того ни с сего убежать в неизвестном направлении...

У него много страхов и не знаешь, что может испугать его в следующий раз. Например Кирилл стал пугаться, когда зажигают газ на плите. Он может кинуть кружку на пол, если его не понимают, лечь на землю посреди улицы или раскричаться в магазине... Он боится скопления людей, новых маршрутов и незнакомых помещений.

Обычный ребенок постигает мир, впитывая информацию из внешней среды. Кирилл от внешнего мира закрыт, и любое знание и умение в него приходится вливать по капельке. Все эти годы Юля занимается тем , чтобы получить пропуск в параллельную жизнь сына. Она, как Алиса из Страны чудес, учится видеть мир в другом измерении и системе координат. Чтобы понять, как можно интегрировать ребенка в наше общество, Юля даже написала реферат «Проблемы обучения детей с аутизмом в Латвии», отправила в педагогическую академию и поступила на бюджетное место. Сейчас она пишет магистерскую работу.

Именно мама в жизни такого ребенка – проводник в наш мир. И без её ежедневных усилий ребенок просто не сдвинется с места -- в познаниях, в общении, в преодолении страхов.

А у мам особенных детей самый большой страх – «что будет с ребенком после меня». Мысль о том, что он попадет в специнтернат, невыносима. А самим с жизнью в нашем обществе им не справиться. Поэтому родители пытаются сделать максимально возможное.

Самый серьезный эффект дают занятия по методу АВА-терапии - многие дети начинают говорить и контактировать с людьми, перестают бояться, в перспективе могут учиться в обычных школах. Такие занятия государство не оплачивает – поэтому семьи с детьми с аутизмом просят поддержки людей.

Потихоньку, шаг за шагом, детей можно научить и приучить ко всему. Наша помощь может помочь изменить линию судьбы этой семьи. Юля обязательно добьется, чтобы Кирилл смог встроиться в нашу жизнь. Самое главное верить в своего сына, потому, что возможности мозга огромны и еще полностью не исследованы. Если постоянно заниматься, обязательно будут улучшения. А любовь и вера творят настоящие чудеса.

Как помочь

На годовую программу занятий по методике АВА-терапии и физиотерапии нужно собрать 2167 евро. Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает специально для Кирилла Зябрикова до вторника, 10 января.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь Кириллу Зябрикову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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