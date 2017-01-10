Зеленая лампа |

Молодой человек просит помощи на оплату современного протеза ноги.

Виталий Шульган лишился ноги по нелепой случайности. Но благодарит судьбу – потому что выжил. Современная наука придумала решение – "умные протезы". Государство их не оплачивает. Чтобы встать на ноги и вернуться к жизни, Виталий решился просить помощи у людей.

Мечта Виталия Шульгана называется «Умная нога». Иными словами – современный протез для человека, потерявшего ногу. Этой надеждой он живет, потому что очень хочет нормально ходить, работать в полную силу, жить полноценной жизнью. Стоит это очень дорого. Две тысячи евро Виталий нашёл. Нужно ещё 15 тысяч. И он решился написать письмо в фонд ziedot.lv с просьбой о помощи. Это было для него непросто, потому что до недавнего времени Виталий привык самостоятельно решать свои проблемы. По характеру он ответственный и надежный.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Виталия Шульгана до 17 января. В фонде Ziedot.lv для молодого человека открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Помочь можно также ЗДЕСЬ.

Осенью Виталию исполнилось 30 лет. А за год до этого, в сентябре 2015 года, он попал в тяжелую аварию, когда ехал на мотоцикле. Случилось это недалеко от дома, в Бикерниекском лесу, на дороге. Скорую вызвала проходившая мимо женщина, благодаря этому он выжил, но потерял много крови.

Потом прошли два месяца без сознания, в коме. Врачи долго оценивали его состояние как «очень тяжелое» и не давали особой надежды родным и друзьям. Одну ногу Виталий потерял, вторая была в переломах, как и обе руки. Свой 29-й день рождения он встретил в палате интенсивной терапии.

Когда он пришел в сознание, случилась новая беда – заражение крови в уже прооперированной ноге. В общей сложности он перенес пять операций за короткое время – приходилось ампутировать ногу «по кусочкам» -- всё выше и выше...

Все это время рядом с ним была его девушка Кристина. В больницах и на реабилитации он провел более полугода. Под сильными обезболивающими препаратами. В марте получил инвалидность. И пенсию по инвалидности – 75 евро. Кроме того, раз в три месяца ему выплачивают пособие на транспортные расходы – около 79 евро. Вот, собственно, и все.

В мае прошлого года, когда через 9 месяцев подошла его очередь, Виталию в реабилитационном центре «Вайвари» поставили оплачиваемый государством протез. Но он оказался не так функционален, как надеялся Виталий. «Долго на нем ходить невозможно, протез натирает ногу до крови. Немного походишь, и нужно несколько дней сидеть без движения дома, пока заживет рана», - пояснил он.

До аварии Виталий успел три года отучиться в РТУ, успешно работал в компании, производящей металлоконструкции. После травмы продолжать работу он, конечно, не может. А найти другую работу ему сейчас практически невозможно – он очень ограничен в движениях. Даже спуститься по лестнице на костылях со второго этажа – огромная проблема. А сидеть у кого-то на шее он не привык.

С помощью врачей-протезистов Виталий нашел информацию про «умную ногу». Есть такие протезы нового поколения, которые изготавливают в клиниках Германии, они не травмируют ногу, гнутся в колене и суставах, на них можно ходить, чувствуя себя практически полноценным человеком. Стоимость таких протезов – баснословная. Об этом можно только мечтать.

Но врачи-протезисты центра «Вайвари» нашли для Виталия другой, более демократичный по ценам, но аналогичный по возможностям, вариант. Это тоже протез нового поколения, произведенный за границей, со множеством специальных функций, но стоит такая «умная нога» 15 тысяч евро, что значительно дешевле немецких аналогов.

Так у Виталия появилась надежда. «Умный» протез не только удобнее в ношении, чем обычный, он в буквальном смысле слова запоминает манеру ходьбы, походку, скорость передвижения. В нем программируется и регулируется каждая часть сложной конструкции. С таким протезом можно не только ходить целый день без устали, водить автомобиль, но даже заниматься спортом. А со стороны даже никто и не догадается, что у человека нет ноги.

А новогоднее желание Виталий загадал – сыграть свадьбу. Но сначала -- встать на ноги, во всех смыслах слова, чтобы обеспечивать семью. Когда случилась беда, Кристина каждую минуту была рядом. Верила и держала его в самые тяжелые моменты. Без нее он не справился бы. Даже несмотря на сильный характер. В такие моменты люди проявляют себя. А пособие по инвалидности в 75 евро их отношениям не помеха, хоть и тяжело приходится сейчас.

"Он веселый, добрый, компанейский, - рассказывает Кристина. – У Виталия много друзей. И еще у него есть замечательная черта – он всегда умеет настраиваться на лучшее. И всегда всем окружающим старается помочь".

Вот представьте себе: нога натерта до крови, каждый шаг дается с болью. Множество разных проблем. А он просыпается каждое утро с мыслью: вот пришел новый хороший день.

А еще Виталий думает не просто о свадьбе, а обязательно - повенчаться. Кристина православная, а сам он пока не крещеный. Но очень хочет. Даже уже решил, кто станет его крестным. На Рождество они с Кристиной съездили вместе в храм. Пусть все у них получится.

Как помочь

В фонде ziedot.lv для Виталия Шульгана открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Все собранные средства, без каких-либо отчислений и орграсходов, будут перечислены напрямую в центр ортопедии "Вайвари" для оплаты протеза. Такой протез не оплачивается государством и стоит очень дорого – более чем 17000 евро. Виталий может покрыть небольшую часть суммы, но требуются еще 15000 евро.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom будет работать в помощь Виталию до следующего вторника, 17 января. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь Виталию Шульгану

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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