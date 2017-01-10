Зеленая лампа |

Для 12-летнего Кирилла Зябрикова, о котором благотворительная программа"Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрана вся необходимая сумма на годовую программу реабилитации по методике АВА-терапии.

На счет Кирилла поступило 1417,10 евро. Было сделано 1018 звонков на благотворительный телефон на сумму 1266 евро. Всего собрано 2683,10 евро. Это даже примерно на 500 евро больше суммы, необходимой на год. Все деньги зачислены на счет Кирилла и будут использованы на оплату его специальных занятий и физиотерапии.

А это значит, что целый год маме Кирилла Юле не придется нервничать - где найти деньги на оплату очередного посещения специалиста. Потому что если прерывать курс, все усилия идут насмарку и приходится начинать заново.

У мам "особенных" детей самый большой страх – "что будет с ребенком после меня". Мысль о том, что он попадет в специнтернат, невыносима. А самим с жизнью в нашем обществе им не справиться. Поэтому родители пытаются сделать максимально возможное.

АВА-терапия очень помогает. Многие дети начинают говорить и контактировать с людьми, перестают бояться, в перспективе могут учиться в обычных школах. Такие занятия государство не оплачивает – поэтому семьи с детьми с аутизмом просят поддержки людей.

Потихоньку, шаг за шагом, детей можно научить и приучить ко всему. Наша помощь может помочь изменить линию судьбы этой семьи. Юля обязательно добьется, чтобы Кирилл смог встроиться в нашу жизнь.

Огромное спасибо всем, кто помогает Кирюше сделать новые шаги на пути к здоровью!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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