Зеленая лампа |

Во вторник Зеленую лампу вместе с нами включала экс-рижанка Анна Литвак, которая работает сейчас в юридическом отделе ООН и занимается сложнейшими международными делами. В ООН Анну знают как одну из самых молодых женщин, когда-либо работавших здесь.

Мы позвонили Анне в Нью-Йорк в эфире программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom . И она рассказала, что еще в 2010 году открыла благотворительный проект помощи сиротам из Латвии – «The Art of Giving Project». И помогает детям из детских домов. Дети своими руками делают различные художественные поделки, которые потом отправляются в Америку, где Анна устраивает благотворительные аукционы с учатием известных людей. Собранные деньги возвращаются в Латвию, на конкретную помощь детским домам – например, на ремонт, организацию детского лагеря, походы в зоопарк и другие полезные дела.

Недавно Анна была приглашена в Букингемский дворец, на прием, который устраивала сестра принца Чарльза. Мероприятие было посвящено открытию нового международного благотворительного фонда Chaffinch Trust, который объединит различные структуры во многих странах, помогающие людям. Там встретились и установили контакты самые разные люди, занимающиеся благотворительностью. Значит, будет продолжение хороших дел, и оно напрямую коснется нашей Латвии.

Это очень радостно, и мы гордимся тем, что девочка, родившаяся в Риге, сумела реализовать свои детские мечты – помогать людям - на таком высоком уровне. Хорошие мечты сбываются. И конкретным людям от этого становится легче жить.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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