Зеленая лампа |

Для Виталия Шульгана, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, за день собрано 613 евро. На счет Виталия, открытый в ziedot.lv, поступило 288 евро. Был сделан 261 звонок на благотворительный телефон на сумму 325 евро.

Полтора года назад 30-летний Виталий потерял ногу в результате тяжелейшей аварии, он перенес пять сложных операций. Молодой человек благодарит судьбу, потому что выжил. Сейчас он мечтает о том, чтобы нормально, без болей и костылей, ходить и иметь возможность работать. Современная наука придумала решение – "умные протезы". Государство их не оплачивает. Чтобы встать на ноги и вернуться к жизни, Виталий решился просить помощи у людей.

Мечта Виталия Шульгана называется «Умная нога». Иными словами – современный протез для человека, потерявшего ногу. Этой надеждой он живет, потому что очень хочет нормально ходить, работать в полную силу, жить полноценной жизнью. Стоит это очень дорого. Две тысячи евро Виталий нашёл. Нужно ещё 15 тысяч. И он решился написать письмо в фонд ziedot.lv с просьбой о помощи.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Виталия Шульгана до 17 января. В фонде Ziedot.lv для молодого человека открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Помочь можно также ЗДЕСЬ.

В больницах и на реабилитации он провел более полугода. Под сильными обезболивающими препаратами. В марте получил инвалидность. И пенсию по инвалидности – 75 евро.

В мае прошлого года, когда через 9 месяцев подошла его очередь, Виталию в реабилитационном центре «Вайвари» поставили оплачиваемый государством протез. Но он оказался не так функционален, как надеялся Виталий. «Долго на нем ходить невозможно, протез натирает ногу до крови. Немного походишь, и нужно несколько дней сидеть без движения дома, пока заживет рана», - пояснил он. До аварии Виталий успел три года отучиться в РТУ, успешно работал в компании, производящей металлоконструкции. После травмы продолжать работу он, конечно, не может. А найти другую работу ему сейчас практически невозможно – он очень ограничен в движениях. А сидеть у кого-то на шее он не привык.

Врачи-протезисты центра «Вайвари» готовы поставить Виталию протез нового поколения, произведенный за границей, со множеством специальных функций. Стоит такая «умная нога» 15 тысяч евро, что значительно дешевле многих немецких аналогов.

Так у Виталия появилась надежда. «Умный» протез не только удобнее в ношении, чем обычный, он в буквальном смысле слова запоминает манеру ходьбы, походку, скорость передвижения. В нем программируется и регулируется каждая часть сложной конструкции. С таким протезом можно не только ходить целый день без устали, водить автомобиль, но даже заниматься спортом.

А новогоднее желание Виталий загадал такое – сыграть свадьбу. Но сначала -- встать на ноги, во всех смыслах слова, чтобы обеспечивать семью. Когда случилась беда, его девушка Кристина каждую минуту была рядом. Верила и держала его в самые тяжелые моменты. Без нее он не справился бы. Даже несмотря на сильный характер.

"Он веселый, добрый, компанейский, - рассказывает Кристина. – У Виталия много друзей. И еще у него есть замечательная черта – он всегда умеет настраиваться на лучшее. И всегда всем окружающим старается помочь".

Вот представьте себе: нога натерта до крови, каждый шаг дается с болью. Множество разных проблем. А он просыпается каждое утро с мыслью: вот пришел новый хороший день.

Как помочь

В фонде ziedot.lv для Виталия Шульгана открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Все собранные средства, без каких-либо отчислений, будут переведены напрямую в центр ортопедии "Вайвари" для оплаты протеза.

Такой протез не оплачивается государством и стоит очень дорого – более чем 17000 евро. Виталий может покрыть небольшую часть суммы, но требуются еще 15000 евро.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom будет работать в помощь Виталию до следующего вторника, 17 января. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь Виталию Шульгану

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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