Зеленая лампа |

Во вторник гостьями программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom были создатели и руководители организации «Крылья – детям» (Spārnus Bērniem) Ксения Джонсен и Татьяна Берзиня.

Организация существует уже 10 лет, и за это время было осуществлено много проектов помощи детским домам Латвии. В декабре Ксения и Татьяна устроили для детей из трех детских домов новогодний бал, который прошел в рижской резиденции посла Италии. Все было по-настоящему - и прекрасный зал,и платья, и полонез с венским вальсом, и волшебные подарки.

Прошлым летом «Крылья – детям» организовывали творческий лагерь, где для детей проводились мастер-классы по самым разным направлениям.

«Поддержка может быть самая разная, - считают Ксения и Татьяна. – Мы благодарны всем, кто понимает, как это важно – научить детей, растущих без родителей, основам нормальных отношений как в обществе в целом, так и с отдельными людьми. Развивать у них творческие способности. Эти дети – важная часть нашего общества, и мы сами, все вместе, строим ту атмосферу, в которой будем жить завтра».

Очень важно, чтобы помощь детским домам не была одноразовой и формальной, считают руководители организации «Крылья – детям». Здесь не может быть снисходительности или равнодушия. Сами девушки отметили, что за годы работы у них сложились уже очень теплые дружеские отношения с теми, кому они помогают.

Проекты будут продолжаться, организация всегда рада тем, кто хочет сотрудничать. Подробная информация и контакты – на сайте

Во вторник «Зеленая лампа» рассказывала историю 30-летнего Виталия Шульгана, который потерял ногу в результате тяжелейшей аварии. Сейчас ему очень нужна помощь для оплаты современного протеза. Этой надеждой Виталий живет, потому что хочет нормально ходить, работать в полную силу, жить полноценной жизнью. Стоит протез -15 тысяч евро.

**Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Виталия Шульгана до 17 января. ** Помочь можно также ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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