Зеленая лампа |

Для Виталия Шульгана, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1187 евро. На счет Виталия, открытый в ziedot.lv, поступило 644 евро. Был сделан 436 звонков звонок на благотворительный телефон на сумму 543 евро.

Ему всего - 30 лет. Полтора года назад Виталий в результате тяжелейшей аварии, потерял ногу, он чудом остался жив, перенес пять сложных операций. В больницах и на реабилитации он провел более полугода. В марте получил инвалидность. Пенсия по инвалидности – 75 евро.

Когда подошла его очередь, Виталию в реабилитационном центре «Вайвари» поставили оплачиваемый государством протез. Но он оказался не так функционален, как надеялся молодой человек. «Долго на нем ходить невозможно, протез натирает ногу до крови. Немного походишь, и нужно несколько дней сидеть без движения дома, пока заживет рана», - пояснил он.

Виталий не отчаивается, не впадает в депрессии. Он знает, что жизнь, несмотря ни на что, - это подарок. И вокруг много замечательных людей.

Сейчас он мечтает о том, чтобы нормально, без болей и костылей, ходить и иметь возможность работать, обеспечивать себя и жить полноценной жизнью. Мечта Виталия Шульгана называется «Умная нога». Иными словами – это современный управляемый протез, который в буквальном смысле слова запоминает манеру ходьбы, походку, скорость передвижения. В нем программируется и регулируется каждая часть сложной конструкции. С таким протезом можно ходить, водить автомобиль, заниматься спортом. Специалисты центра «Вайвари» готовы его поставить, так что Виталию не нужно ехать за границу. Стоит протез очень дорого. Две тысячи евро Виталий нашёл сам. Собрать ему нужно ещё 15 тысяч. И он решился попросить помощи.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Виталия Шульгана до 17 января. В фонде Ziedot.lv для молодого человека открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

До аварии Виталий успел три года отучиться в РТУ, успешно работал в компании, производящей металлоконструкции. После травмы продолжать работу он, конечно, не может. А найти другую работу ему сейчас практически невозможно – он очень ограничен в движениях.

На Новый год Виталий загадал такое желание – сыграть свадьбу. Но сначала -- встать на ноги, во всех смыслах слова, чтобы обеспечивать семью. Когда случилась беда, его девушка Кристина каждую минуту была рядом. Верила и держала его в самые тяжелые моменты. Без нее он не справился бы. Даже несмотря на характер. Очень хочется, чтобы все у них было хорошо. Сам он верит и умеет радоваться каждому дню.

Как помочь

В фонде ziedot.lv для Виталия Шульгана открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Все собранные средства, без каких-либо отчислений и орграсходов, будут перечислены напрямую в центр ортопедии "Вайвари" для оплаты протеза.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom будет работать в помощь Виталию до следующего вторника, 17 января. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь Виталию Шульгану

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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