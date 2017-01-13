Зеленая лампа |

В канун старого Нового года поздравляем всех! И еще раз (много раз!) говорим СПАСИБО всем, кто помогал делать праздник для одиноких стариков

Акция “Ангелы добра”, в которой участвовали тысячи рижан, а также многие жители других городов и стран, прошла в канун Нового года. Ее организовала и провела Линда Моцебекере, совместно с благотворительной программой "Зеленая лампа" на радио Baltkom и Mix Media Group.

На призыв откликнулось огромное количество людей, фирмы, организации. В итоге были собраны новогодние подарки для ПЯТИ пансионатов, где живут одинокие пожилые люди, - в Риге, Адажи и Баложи. Во всех пансионатах прошли праздники с фейерверками и концерты.

Накануне старого Нового года мы еще раз сердечно благодарим всех, кто помогал и участвовал в этой доброй акции. Назвать каждого невозможно – это тысячи людей, многие из которых не указывали своего имени. Абсолютно все – и фирмы, и конкретные люди – делали это не ради благодарности, а совершенно бескорыстно и от чистого сердца. Подводя итоги, хочется пожелать всем здоровья и радости в новом году. Пусть такие акции продолжаются.

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Что мы все вместе собрали?

Красивые кружки, шерстяные носки, платки, шарфики и шапки, перчатки и варежки, вязаные жилетки, халаты, одежда, полотенца, массажеры, пледы, кремы и шампуни, посуда, различные сувениры, а также несколько красивых картин.

А также 64 радиоприемника, которые для лежачих людей – просто “окно в мир”. (Нас просто поразила юрмальчанка Снежана Иванова, которая сейчас живет в Австралии – она прямо из Сиднея купила 25 радиоприемников для рижских пансионатов).

Очень много фруктов, печенья, вафельных тортов, варенья, меда, шоколадок, конфет (в том числе – специальные, диабетические), соков, чая, йогуртов, безалкогольного шампанского.

Много красивых открыток с теплыми словами, а также пипаркукас, подготовили в детском садике “Маза расиня”, в 94-й Рижской средней школе, гимназии «Ринужи» и Адажской средней школе. Специальные елочные украшения ручной работы (с выпуклыми рисунками) для пансионата незрячих и слабовидящих людей подготовила рижанка Ирина.

Спасибо компании POSTCRD.LV – в крупных торговых центрах Риги были размещены специальные ящики для сбора подарков. А также подарки собирали в Kirjan Studio.

Благодарим наших коллег из латвийских СМИ, поддержавших акцию информационно!

Праздничные концерты помогли провести три Деда Мороза – актер Максим Павлов, выпускник ГИТИСа Герман Андреев и Александр Фашевский, Снегурочки Мария Карая и Юлия Сафонова, актеры Рижского русского театра Кирилл Зайцев и Марат Эфендиев, женский ансамбаль народной песни «Ивушки» из Олайне, Александр Казаков (группа Da Ba), Владислав Казакевич, Линда Таборе, Константин Сурин, Евгений Френцель.

За декорации и праздничные атрибуты благодарим Наталью Зинину и компанию Sers. За фейерверки – компанию piro.lv, председателя общества STOP DRUGS Сандриса Бергманиса и Юргиса Леонова. Спасибо за большую помощь лично Наталье Захарьят, Дарье Калининой, Андрею Кузнецову, Владиславу Казакевичу, Марии Мизуле, Илоне Алексеевой.

Огромное спасибо за отзывчивость компаниям: KĀRUMS, SKRĪVERU SALDUMI, MOŽUMS, RĪGAS MIESNIEKS, GAMMA A, HANZAS MAIZNĪCA, BUBERTS, MĀRTIŅA BEĶEREJA, Delikatese, SIA OMNIVIA, Māmkafe, NOVOTOURS, BUKREJ BFGS, SMARTY и руководителя Рижской школы бокса и кикбоксинга Андрея Маслова. А также спасибо руководству и сотрудникам Рижской и региональной полиции и Пожарно-спасательной службы (Reģionālas pašvaldības policija и Valsts ugunsdzesības un glābšanas dienests) – за подаренные сладости и конфеты. Это очень нас растрогало! Ну а всех поименно перечислить невозможно, мы просто пожелаем, чтобы ваши добрые дела к вам вернулись. И мы рады, что мы вместе.

В том, что удалось подключить так много людей и запустить «механизм Рождества и Нового года» для тех, кому сейчас тяжело, - огромная заслуга Линды Моцебекере и ее друзей.

Линду мы благодарим особенно - от имени всех радиослушателей программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom. Пожалуй, только изнутри можно увидеть и понять, каких сил и энергии для Линды это стоило. И какую радость она от всего этого испытывала, даже падая от усталости. А на снимках она везде в костюме ангела.

Конечно, мы не в силах отменить сложности сегодняшней жизни. Но для многих сотен одиноких людей этот Новый год стал немножко теплее.

**Фото: Артур Нейталс, Анжелика Галустян, Александр Малиновский, Маре Мария, Светлана Гинтер ** Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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