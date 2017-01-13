Зеленая лампа |

Для Виталия Шульгана, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2219 евро. На счет Виталия, открытый в ziedot.lv, поступило 1244 евро. Было сделано 783 звонка на благотворительный телефон на сумму 975 евро.

Виталий потерял ногу в результате тяжелой аварии. Виталий просит помощи для оплаты современного протеза, который позволит ему нормально ходить и работать. Стоимость протеза – 15 000 евро.

В больницах и на реабилитации Виталий провел более полугода. В марте получил инвалидность. В реабилитационном центре «Вайвари» ему поставили оплачиваемый государством протез. «Долго на нем ходить невозможно, натирает ногу до крови. Немного походишь, и нужно несколько дней сидеть без движения дома, пока заживет рана», - пояснил он.

Сейчас мечта Виталия – это современный управляемый протез, который позволяет ходить, водить автомобиль, заниматься спортом. До аварии он работал в компании, производящей металлоконструкции. После травмы продолжать работу не может. А найти другую работу ему сейчас практически невозможно – он очень ограничен в движениях.

Как помочь

В фонде ziedot.lv для Виталия Шульгана открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Все собранные средства, без каких-либо отчислений, будут перечислены напрямую в центр ортопедии "Вайвари" для оплаты протеза.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom будет работать в помощь Виталию до 17 января. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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