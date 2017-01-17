Зеленая лампа |

Это история удивительной девочки Дарины, которая в свои 13 лет уже доказала, что невозможное – возможно. Она намерена стать чемпионкой и делает важные шаги на пути к мечте. При том, что в буквальном смысле ходить она не может. Потому что ноги у неё не работают.

Мечта Дарины – стать чемпионкой по теннису. По теннису на колясках. У нее тяжелый диагноз – spina bifida, проще говоря – врожденный дефект трубчатого нерва позвоночника. Уже на второй день после рождения малышке сделали операцию. А всего их было 10. Сейчас девочка передвигается при помощи специальных ортозов и в инвалидной коляске.

В голове не укладывается, как эта улыбчивая девочка могла вытерпеть столько боли и страха. В детстве она хотела стать врачом-рентгенологом – это был единственный специалист, к которому ходить было не больно. Самостоятельно Дарина может пройти лишь несколько шагов, опираясь на костыли – от дивана до коляски, от коляски до дверей. Чтобы позвоночник держался вертикально и не скручивался, девочка носит специальный корсет. А чтобы не упасть, ноги нужно закреплять ортозами.

Сейчас Дарина подросла, и ей нужно заказывать ортозы по новым меркам. Необходимые специальные ортозы бесплатно не положены. Самый ближний и недорогой, подходящий девочке вариант – заказать их в Эстонии: там сняли мерки и берутся изготовить то, что требуется. Стоимость -- 5789 евро. Часть суммы в размере 1707 евро компенсирует государство. Семья должна доплатить 4082 евро, но у них таких денег нет, поэтому они впервые обратились за помощью.

В фонде ziedot.lv для Дарины Ивановой открыт специальный счет

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Дарины до 24 января.

Конечно, эта история не состоялась бы, если бы совершенно невероятная мама Елена не была такой решительной и активной – она учит дочку мечтать, трудиться и не сдаваться.

Реальность такова, что в Латвии для детей с таким диагнозом нет специальных медицинских программ. В других странах, в том числе в Эстонии, для детей с диагнозом spina bifida сразу разрабатывают план обязательной реабилитации, которая является пожизненной. Полностью такой дефект позвоночника не лечится. В эту программу входит, например, спортивное плавание и массажи. Лечение в основном направлено на притормаживание деформации и сохранение двигательной активности. Но с этим можно жить – и даже добиваться успехов в разных сферах.

Изучив вопрос, Елена нашла много подтверждений того, что лучшим средством реабилитации детей со spina bifida является физическая активность. Начать решили с плавания. Но в нашем олимпийском центре их принять отказались. Единственный бассейн, который пошел им навстречу – комплекс на Кипсале. Правда, занятия пришлось прервать – по финансовым соображениям.

А потом решили попробовать теннис на колясках. Кумиром Дарины стала знаменитая голландская спортсменка белокурая красавица Эстер Вергеер – лучшая теннисистка-колясочница всех времен и народов. Семикратная чемпионка мира, она 42 (!) раза становилась победительницей турнира «Большой шлем». 14 лет была первой ракеткой мира. Смогла выиграть 470 (!) матчей подряд.

Дарине часто приходится ездить на консультации в Петербург – там теннис на колясках очень развит. Девочка начала тренироваться, и постепенно спорт стал важной частью её жизни. Оказалось, что существуют международные программы для юниоров-колясочников, можно участвовать в соревнованиях. На одном из турниров Дарина познакомилась с самой Эстер Вергеер! И чемпионка дала девочке из Латвии примерить свою золотую медаль Лондонской Олимпиады. Так что Дарина решила обязательно в будущем попасть на Паралимпиаду.

Дарина справа, с дипломом за победу в руках

А в прошлом году Дарина познакомилась с тениссистками-колясочницами Полиной Шакировой и Викторией Львовой. Полина -- первая ракетка мира среди юниоров, помимо тенниса, она увлекается танцами на колясках, пишет картины, хочет стать переводчиком.

Виктория Львова и Эстер Вергеер, чемпионки по теннису на инвалидных колясках

А в биографии чемпионки Европы среди женщин Виктории Львовой Дарину поразило то, что выросла она в детдоме-интернате. Себя Дарина считает очень счастливой девочкой – у неё потрясающая мама, надёжный папа и маленький братик.

Елена с мужем решились на второго ребенка, чтобы по жизни рядом с Дариной был родной человек. Уже сейчас он очень ответственный, каждое утро берет свою детскую лопатку и чистит снег около подъезда. И очень любит Дарину.

Ну а мы в начале нового года желаем Дарине, чтобы её мечты сбывались. Вот, к примеру, для её любимой Эстер Вергеер недостижимой мечтой было – прыгнуть с парашютом. И она прыгнула -- что при её инвалидности было практически невозможно. А абсолютная чемпионка мира по танцам на колясках Рузанна Казарян недавно вышла замуж и теперь мечтает о ребенке. Так что когда веришь и не опускаешь рук, невозможное – возможно.

А недавно Дарина попробовала новый вид спорта – стрельбу из лука. У нее отлично получается. Дарина и ее мама точно знают: если сидеть и плакать, ничего не произойдет. Надо верить в лучшее и идти к цели.

Так как девочка растет, ей периодически требуются новые ортозы, фиксирующие тело и помогающие двигаться. Нынешним ее ортозам уже три года, они в любой момент могут выйти из строя. Стоимость ортозов, которые для Дарины изготовят в Эстонии, - 5789 евро. Часть суммы в размере 1707 евро оплатит государство. Семья Дарины должна будет доплатить 4082 евро, но таких средств у них нет, поэтому мама Дарины просит помощи.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Дарины до вторника, 24 января.

В фонде ziedot.lv для Дарины Ивановой открыт специальный счет https://www.ziedot.lv/ru/pomoshch-darine-ivanovoy-2661

Перечислить средства на счет можно также здесь: **Fonds "Ziedot.lv" **Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь Дарине Ивановой

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!