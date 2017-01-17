Зеленая лампа |

Для Виталия Шульгана, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 4552,5 евро.

На счет Виталия, открытый в ziedot.lv, поступило 2588,5 евро. Было сделано 1577 звонков на благотворительный телефон на сумму 1964 евро. Виталий потерял ногу в результате тяжелой аварии. Помощь нужна для оплаты современного протеза, который позволит ему нормально ходить. Спасибо всем, кто помогает!

История Виталия здесь

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!