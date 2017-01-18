Зеленая лампа |

Дарина - потрясающий ребенок. Она намерена стать чемпионкой и делает важные шаги на пути к мечте. При том, что в буквальном смысле ходить она не может. Потому что ноги у нее не работают. Мечта Дарины – стать чемпионкой по теннису. По теннису на инвалидных колясках. И так сложилось, что ей уже довелось примерить золотую олимпийскую медаль. А сейчас ей нужна помощь на оплату специальных ортезов для ног - без них она не может пройти даже несколько шагов – от дивана до коляски, от коляски до дверей.

За один день с момента выхода в эфир радио Baltkom программы "Зеленая лампа" для Дарины Ивановой было собрано 824 евро. 398 евро поступило на счет девочки. Было сделано 342 звонка на благотворительный телефон на сумму 426 евро.

Сейчас Дарина подросла, и ей нужно заказывать ортезы по новым меркам. Бесплатно они не положены. Самый ближний и недорогой, подходящий девочке вариант – заказать их в Эстонии: там сняли мерки и берутся изготовить то, что требуется. Стоимость - 5789 евро. Часть суммы в размере 1707 евро компенсирует государство. Семья должна доплатить 4082 евро, но у них таких денег нет, поэтому они впервые обратились за помощью.

В фонде ziedot.lv для Дарины Ивановой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Дарины до 24 января.

Реальность такова, что в Латвии для детей с таким диагнозом нет специальных медицинских программ. В других странах, в том числе в Эстонии, для детей с диагнозом spina bifida сразу разрабатывают план обязательной реабилитации, которая является пожизненной. Полностью такой дефект позвоночника не лечится. Но с этим можно жить – и даже добиваться успехов в разных сферах.

Изучив вопрос, мама Елена нашла много подтверждений того, что лучшим средством реабилитации детей с таким повреждением позвоночника является физическая активность. Поэтому решили попробовать теннис на колясках. Кумиром Дарины стала знаменитая голландская спортсменка белокурая красавица Эстер Вергеер – лучшая теннисистка-колясочница всех времен и народов. Семикратная чемпионка мира, она 42 (!) раза становилась победительницей турнира "Большой шлем". 14 лет была первой ракеткой мира. Смогла выиграть 470 (!) матчей подряд.

Дарине часто приходится ездить на консультации в Петербург – там теннис на колясках очень развит. Девочка начала тренироваться, и постепенно спорт стал важной частью ее жизни. Оказалось, что существуют международные программы для юниоров-колясочников, можно участвовать в соревнованиях. На одном из турниров Дарина познакомилась с самой Эстер Вергеер! И чемпионка дала девочке из Латвии примерить свою золотую медаль Лондонской Олимпиады. Так что Дарина решила обязательно в будущем попасть на Паралимпиаду.

Дарина - справа, с дипломом за победу на соревнованиях.

А в прошлом году Дарина познакомилась с тениссистками-колясочницами Полиной Шакировой и Викторией Львовой. Полина - первая ракетка мира среди юниоров, помимо тенниса, она увлекается танцами на колясках, пишет картины, хочет стать переводчиком. А в биографии чемпионки Европы среди женщин Виктории Львовой Дарину поразило то, что выросла она в детдоме-интернате. Себя Дарина считает очень счастливой девочкой – у нее потрясающая мама, надежный папа и маленький братик. Елена с мужем решились на второго ребенка, чтобы по жизни рядом с Дариной был родной человек.

Мы желаем Дарине, чтобы ее мечты сбывались. Вот, к примеру, для ее любимой Эстер Вергеер недостижимой мечтой было – прыгнуть с парашютом. И она прыгнула - что при ее инвалидности было практически невозможно. А абсолютная чемпионка мира по танцам на колясках Рузанна Казарян недавно вышла замуж и теперь мечтает о ребенке. Так что когда веришь и не опускаешь рук, невозможное – возможно.

Так как девочка растет, ей периодически требуются новые ортезы, фиксирующие тело и помогающие двигаться. Нынешним ее ортезам уже три года, они в любой момент могут выйти из строя. Стоимость ортезов, которые для Дарины изготовят в Эстонии, - 5789 евро. Часть суммы в размере 1707 евро оплатит государство. Семья Дарины должна будет доплатить 4082 евро, но таких средств у них нет, поэтому мама Дарины просит помощи.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Дарины до вторника, 24 января.

В фонде ziedot.lv для Дарины Ивановой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Перечислить средства на счет можно также здесь:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель Помощь Дарине Ивановой

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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