Зеленая лампа |

Для 13-летней Дарины Ивановой, о которой программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, необходимые средства собраны. Благодарим всех, кто откликнулся и помог!

Дарина занимается теннисом на инвалидных колясках и мечтает попасть на Паралимпиаду. Сейчас ей нужны новые ортезы для ног, которые семья оплатить не в состоянии. Для нее был открыт специальный проект в фонде ziedot.lv.

На счет девочки с моменты выхода программы в эфир поступило 3074 евро. На благотворительный телефон было принято 758 звонков, что составило еще 944 евро. Всего за 3 дня для девочки собрали 4018 евро. Все деньги без каких-либо отчислений будут перечислены на оплату специальных ортезов, которые для нее изготовят эстонские специалисты.

Историю Дарины можно прочитать ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!