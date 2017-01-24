Зеленая лампа |

Чтобы мальчик смог ходить, надо собрать 9000 евро.

Ренат – очень интересная персона. Cамое поразительное в этом мальчишке то, что он болтун и заядлый спортивный болельщик. А когда он родился, врачи махнули на него рукой и предложили маме не питеть иллюзий – по их прогнозам, мальчик не должен был ни ходить, ни говорить…

Сладкоежка, мечтатель, человек с характером – упрямый и настойчивый, немного хулиганистый, у него потрясающая память на цифры и названия и неистребимый интерес к жизни и к людям. Мальчик пережил уже много – не оставляющий надежд диагноз, боль, операции, слезы. И 2 чуда – когда в 5 лет он встал на ноги, и чуть позже заговорил.

Сейчас, чтобы мальчик смог продолжать ходить, нужна помощь. В феврале Ренату исполняется 13 лет. Он быстро растет. Это тот возраст, когда нужна повторная операция – чтобы избежать деформации суставов и костей. Для оплаты операции на ногах не хватает 9322 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) на радио Baltkom работает для Рената Кирилова до 31 января.

В фонде Ziedot.lv для мальчика открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

Помочь можно также ЗДЕСЬ.

Мы встретились с Ренатом и его мамой на улице - неуклюже, спотыкаясь и прихрамывая, но довольно быстро он подошел здороваться, а потом все время, без остановки, пока мы пили чай, рассказывал про свои мальчишечьи дела, про маму и бабушку, и про старенькую прабабушку, о которой надо заботиться, про школу, хоккей, автомобили, фильмы..

С мамой он и шутит, и спорит, любит настаивать на своем – и, глядя со стороны, кажется совершенно невероятным, что еще совсем недавно этот мальчик не мог сказать ни одного слова. С рождения Ренату был поставлен диагноз – ДЦП, Детский церебральный паралич. В 3 месяца ему сделали первую операцию, поставили специальный шунт в голове... И отправили домой в Бауску.

Инне в то время было 24 года, она только закончила институт. Совсем юная девушка, живущая к тому же в маленьком городке, совершенно не представляла, что дальше делать, как справляться с болезнью, к кому обращаться и вообще, как жить. Большая проблема у Рената была с ногами – деформация коленных суставов и стоп, вывихи бедренных костей. А это сильные боли и невозможность двигаться. В Латвии оперировать его не стали.

"Чего вы от него хотите? Для его диагноза он и так у вас не плох. Скажите спасибо, что он такой". Пришлось искать другие варианты. Помочь взялись немецкие хирурги-ортопеды.

В 5 лет мальчику сделали очень серьезную операцию в ортопедической клинике Мюнхена. После этого он смог встать на ноги, самостоятельно cтоять, а затем ходить. А потом и заговорил. В один прекрасный момент годы упорных занятий дали свой результат. Первым словом, которое он произнес, было – "мама".

Ренат очень любит смотреть фильмы с Джеки Чаном и старые советские комедии про Шурика.

Сейчас предложения даются Ренату еще с трудом, но говорит он с удовольствием, взахлеб - обо всем на свете. Ренат очень любит сказки, которые читает ему бабушка. Из мультфильмов у него на первом месте – "Маша и Медведь". Еще он очень любит фильмы с Джеки Чаном и старые советские комедии, особенно про Шурика - "Операцию "Ы"..." и "Кавказскую пленницу".

Мама возит его в специальную школу. Так как в Бауске специальной школы с русским языком обучения нет, пришлось отдать его в латышскую. Сначала было очень трудно - Инна боялась, что у ее только что научившегося говорить сына все спутается в голове.

"Надо было сразу, дома, говорить с ним по-латышски, было бы проще", - сказали ей преподаватели. Инна только удивленно качает головой – до 5 лет ее уверяли, что мальчик вообще никогда разговаривать не будет, ни на каком языке.

Сейчас уже Ренат легко переходит с русского на латышский, а телепередачи смотрит на обоих языках. Особые отношения у него с цифрами – он наизусть знает расписание спортивных трансляций и любимых телепередач, розыгрышей "Супербинго" и автобуса "Рига-Бауска". Помнит, c каким счетом сыграли его любимые команды. Болеет за "Динамо-Рига" и обожает их тренера Нормунда Сейейса. Еще ему очень нравится латвийский хоккеист Артис Аболс, который сейчас тренирует команду из Тольяти.

Есть у Рената заветная мечта - когда-нибудь встать на коньки. И чтобы мама Инна тоже научилась красиво кружиться на льду - как Маша из его любимого мультика "Маша и Медведь".

А сам Ренат думает стать шофером, чтобы водить рейсовые автобусы – такие, на которых они с мамой ездят из Бауски в Ригу. Их расписание он помнит наизусть и знает все пункты маршрута и названия всех улиц по пути. Он уверен, что будет хорошим водителем – потому что придумает, как можно объезжать пробки.

Одно из любимых занятий мальчика – рассматривать глобус, искать разные страны на карте мира. У него отличная память. И, несмотря на то, что чтение пока ему удается с трудом, он прекрасно ориентируется в компьютере, хотя никто его специально этому не обучал.

"Никогда не показывала ему ни одной кнопки – он сам как-то все освоил", - удивляется мама.

"Ренат, о чем ты мечтаешь?" - спросили мы. Он задумчиво посмотрел на маму и неожиданно сказал, что очень хочет коньки. И кататься вместе с мамой: "Чтобы мама красиво кружилась на льду..." Мама смеется и поясняет, что никогда в жизни на коньки не вставала.

Этой красивой маленькой мечте не так уж сложно сбыться, но есть препятствие. В феврале Ренату будет 13 лет. Он быстро растет. Это тот возраст, когда детям с подобным диагнозом требуется повторная операция на ногах. Сейчас у него снова начались проблемы со ступнями, бедрами и коленными суставами, которые деформируются вовнутрь.

Проводивший в Риге консультации немецкий хирург Берниус после обследования назначил операцию в клинике Мюнхена. Ее стоимость вместе с дорожными расходами составляет 15 886 евро. Из этой суммы собрано уже 6564 евро. Осталось собрать 9322 евро. И у Рената и его мамы случится еще одно чудо. Он будет ходить без боли и деформаций ног. А мама будет чаще улыбаться. И вместе с Ренатом постарается научиться кататься на коньках.

**КАК ПОМОЧЬ **

Позвонить на благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom – 9 000 63 83 (стоимость звонка - 1,42 евро).

Перечислить деньги через интернет на целевой счёт для операции Ренату Кирилову ЗДЕСЬ.

Перечислить деньги на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер**: 40008078226, SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель - Операция Ренату Кирилову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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