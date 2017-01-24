Зеленая лампа |

Сегодня в программе "Зеленая лампа" на радио Baltkom - замечательные гости - актер и шоумен Михаил Карасиков и его лучший друг Тофик. А говорить мы будем о детских мечтах, о письмах, которые дети писали Тофику, о любимых сказках. А еще у Тофика мы спросим о творческих планах. А у Михаила - о том, как сыграть в одном фильме с Робертом де Ниро и Кевином Кестнером.

Включайте программу Зеленая лампа сразу после 16 часов!