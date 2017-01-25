Зеленая лампа |

Для 12-летнего Рената Кириллова, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 471 евро. На счет мальчика поступило 193 евро. Было сделано 223 звонка на благотворительный телефон на сумму 278 евро. Помощь нужна для оплаты операции в клинике Мюнхена, чтобы Ренат мог ходить.

Когда он родился, врачи махнули на него рукой и предложили маме не питать иллюзий – по их прогнозам, мальчик не должен был ни ходить, ни говорить… Мальчик пережил уже много – не оставляющий надежд диагноз, боль, операции, слезы. И два чуда – когда в 5 лет он встал на ноги, и потом заговорил.

Сейчас, чтобы мальчик смог продолжать ходить, нужна помощь. В феврале Ренату исполняется 13 лет. Он быстро растет. Это тот возраст, когда нужна повторная операция – чтобы избежать деформации суставов и костей. Для оплаты операции на ногах не хватает 9322 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) на радио Baltkom работает для Рената Кирилова до 31 января.

В фонде Ziedot.lv для мальчика открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

С мамой он и шутит, и спорит, любит настаивать на своем – и, глядя со стороны, кажется совершенно невероятным, что еще совсем недавно этот мальчик не мог сказать ни одного слова. С рождения Ренату был поставлен диагноз – ДЦП, Детский церебральный паралич. В 3 месяца ему сделали первую операцию, поставили специальный шунт в голове... И отправили домой в Бауску.

Инне в то время было 24 года, она только закончила институт. Совсем юная девушка, живущая к тому же в маленьком городке, совершенно не представляла, что дальше делать, как справляться с болезнью, к кому обращаться и вообще, как жить. Большая проблема у Рената была с ногами – деформация коленных суставов и стоп, вывихи бедренных костей. А это сильные боли и невозможность двигаться. В Латвии оперировать его не стали.

В 5 лет мальчику сделали очень серьезную операцию в ортопедической клинике Мюнхена. После этого он смог встать на ноги, самостоятельно cтоять, а затем ходить. А потом и заговорил. В один прекрасный момент годы упорных занятий дали свой результат. Первым словом, которое он произнес, было – "мама".

Сейчас предложения даются Ренату еще с трудом, но говорит он с удовольствием, взахлеб - обо всем на свете. Ренат очень любит сказки, которые читает ему бабушка. Из мультфильмов у него на первом месте – "Маша и Медведь". Еще он очень любит фильмы с Джеки Чаном и старые советские комедии, особенно про Шурика - "Операцию "Ы"..." и "Кавказскую пленницу".

Помочь Ренату можно ЗДЕСЬ.

Мама возит его в специальную школу. Так как в Бауске специальной школы с русским языком обучения нет, пришлось отдать его в латышскую. Сейчас уже Ренат легко переходит с русского на латышский, а телепередачи смотрит на обоих языках. Особые отношения у него с цифрами – он наизусть знает расписание спортивных трансляций и телепередач, розыгрышей "Супербинго" и автобуса "Рига-Бауска".

А сам Ренат думает стать шофером, чтобы водить рейсовые автобусы – такие, на которых они с мамой ездят из Бауски в Ригу. Их расписание он помнит наизусть и знает все пункты маршрута и названия всех улиц по пути. Одно из любимых занятий мальчика – рассматривать глобус, искать разные страны на карте мира. У него отличная память. И, несмотря на то, что чтение пока ему удается с трудом, он прекрасно ориентируется в компьютере, хотя никто его специально этому не обучал. "Никогда не показывала ему ни одной кнопки – он сам как-то все освоил", - удивляется мама.

В феврале Ренату будет 13 лет. Он быстро растет. Это тот возраст, когда детям с подобным диагнозом требуется повторная операция на ногах. Сейчас у него снова начались проблемы со ступнями, бедрами и коленными суставами, которые деформируются вовнутрь.

Проводивший в Риге консультации немецкий хирург Берниус после обследования назначил операцию в клинике Мюнхена. Ее стоимость вместе с дорожными расходами составляет 15 886 евро. Из этой суммы собрано уже 6564 евро. Осталось собрать около 8000 евро. И у Рената и его мамы случится еще одно чудо. Он будет ходить без боли и деформаций ног. А мама будет чаще улыбаться.

КАК ПОМОЧЬ

Позвонить на благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom – 9 000 63 83 (стоимость звонка - 1,42 евро).

Помочь можно также ЗДЕСЬ.

Перечислить деньги на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер**: 40008078226, SWEDBANK Банковский код HABALV22 Номер счета LV95HABA0551006150241 Цель - Операция Ренату Кирилову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!