Зеленая лампа |

Гостями программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom стали артист и шоумен Михаил Карасиков и его лучший друг Тофик.

За многие годы работы актер Карасиков озучил огромное количество рекламных роликов и закадровых текстов на телевидении. Он дублировал около 70 ролей в фильмах и сериалах. Его голосом говорит, например, Джек Николсон в фильме «Лучше не бывает», актер Роуэн Аткинсон в фильме «Мистер Бин на отдыхе» и многие другие герои.

За свою работу в рекламной индустрии Михаил получил национальную премию Golden Hammer. Но в историю страны он вошел в первую очередь как отец-создатель невиданного инопланетного зверя по имени Тофик. Этот сказочный персонаж появился на свет в 1993 году. Программа «В гостях у Тофика» не выходит в эфир уже с 2005 года. А стоит назвать имя – Тофик, и мгновенно появляются улыбки на лицах детей и взрослых.

Целое поколение детей в Латвии выросло вместе с Тофиком, сладкоежкой, мечтателем, добряком и непоседой. Как отметил сам Михаил в эфире программы «Зеленая лампа»: «Я счастлив видеть юморные и добрые улыбки. Эта добрая волна, которую я когда-то вместе с Тофиком запустил с экранов телевизоров, возвращается!».

Тофик вместе с Мишей ездили в детские дома, вели передачи по обучению латышскому языку, участвовали во множестве проектов, связанных с детьми.

На вопрос, что он сделал с тем огромным количеством писем и рисунков, которые дети присылали ему на телевидение, актер ответил: «Тофику писали много писем, огромное количество – десятки тысяч. И на русском, и на латышском языках. Могу честно сообщить, что я эти письма не выбрасывал, они абсолютно все сохранились. Ящики с конвертами и рисунками хранятся в специальном помещении у моего друга. Их невозможно выбросить. Все, посланное детьми – это некая застывшая в письмах доброта, хорошая энергия».

Михаил признался, что до сих пор не бросил эту идею – возобновить проект с Тофиком. Возможно, в каком-то другом формате. Многие передачи отцифрованы, их можно найти на youtube, но то, что было отснято, считает Карасиков, это примерно 10% возможностей. И это можно продолжить. Идея очень добрая, поэтому ее так помнят многие до сих пор.

«Я считаю, что самая страшная вещь – это равнодушие. Оно заползает как мерзкая дрянь. И люди ограничиваются своими проблемами, ничего не хотят знать. Спешите делать добро! Боритесь с равнодушием. Не замыкайтесь на себе. Сопереживайте, сочувствуйте. В этом – наше будущее», - призвал всех Михаил Карасиков.

На этой неделе программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказывала историю 12-летнего Рената Кирилова, которому нужна серьезная операция на ногах. И Тофик лично призвал всех радиослушателей помочь этому мальчику, сделать звонок на благотворительный телефон.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) на радио Baltkom работает для Рената Кирилова до 31 января.

В фонде Ziedot.lv для мальчика открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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