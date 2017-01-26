Зеленая лампа |

Для 12-летнего Рената Кирилова, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1071 евро. На счет мальчика поступило 580 евро. Было сделано 394 звонка на благотворительный телефон на сумму 491 евро. Помощь нужна для оплаты операции в клинике Мюнхена, чтобы Ренат мог ходить.

Когда он родился, врачи махнули на него рукой и предложили маме не питать иллюзий – по их прогнозам, мальчик не должен был ни ходить, ни говорить… С рождения Ренату был поставлен диагноз – ДЦП, Детский церебральный паралич. В 3 месяца ему сделали первую операцию, поставили специальный шунт в голове... Мальчик пережил уже много – не оставляющий надежд диагноз, боль, операции, слезы.

В 5 лет мальчику сделали очень серьезную операцию в ортопедической клинике Мюнхена. После этого он смог встать на ноги, самостоятельно cтоять, а затем ходить. А потом и заговорил. В один прекрасный момент годы упорных занятий дали свой результат. Первым словом, которое он произнес, было – "мама". Это было чудом.

Сейчас предложения даются Ренату еще с трудом, но говорит он с удовольствием, взахлеб - обо всем на свете. Ренат очень любит сказки, которые читает ему бабушка. Из мультфильмов у него на первом месте – "Маша и Медведь". Еще он очень любит фильмы с Джеки Чаном и старые советские комедии, особенно про Шурика - "Операцию "Ы"..." и "Кавказскую пленницу".

Мама возит его в специальную школу. Сейчас уже Ренат легко переходит с русского на латышский, а телепередачи смотрит на обоих языках. Особые отношения у него с цифрами – он наизусть знает расписание спортивных трансляций и любимых телепередач,розыгрышей "Супербинго" и автобуса "Рига-Бауска". Одно из любимых занятий мальчика – рассматривать глобус, искать разные страны на карте мира. У него отличная память. И, несмотря на то, что чтение пока ему удается с трудом, он прекрасно ориентируется в компьютере, хотя никто его специально этому не обучал.

Сейчас, чтобы мальчик смог продолжать ходить, нужна помощь. В феврале Ренату исполняется 13 лет. Он быстро растет. Это тот возраст, когда нужна повторная операция – чтобы избежать деформации суставов и костей. Для оплаты операции на ногах не хватает 9322 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) на радио Baltkom работает для Рената Кирилова до 31 января.

В фонде Ziedot.lv для мальчика открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

Ее стоимость вместе с дорожными расходами составляет 15 886 евро.

КАК ПОМОЧЬ

Позвонить на благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom – 9 000 63 83 (стоимость звонка - 1,42 евро).

Перечислить деньги через интернет на целевой счёт для операции Ренату Кирилову ЗДЕСЬ.

Перечислить деньги на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер**: 40008078226,

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель - Операция Ренату Кирилову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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