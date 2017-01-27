Зеленая лампа |

Для 12-летнего Рената Кирилова, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1749 евро. На счет мальчика поступило 980 евро. Было сделано 617 звонков на благотворительный телефон на сумму 769 евро. Диагноз Рената - ДЦП, детский церебральный паралич. Помощь нужна для оплаты операции в клинике Мюнхена, чтобы Ренат мог ходить.

В фонде Ziedot.lv для мальчика открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

Реальное чудо в жизни Рената уже было. Когда он родился, маме предложили не питать иллюзий – мальчик вряд ли будет ходить и говорить… Но мама не сдалась и не опустила руки. В 3 месяца ему сделали первую операцию, поставили специальный шунт в голове... Начались годы тяжелых реабилитаций и всевозможных курсов с разными специалистами, чтобы поставить ребенка на ноги. В 5 лет ему сделали серьезную операцию в ортопедической клинике Мюнхена. После этого он смог cтоять, а затем ходить.

В один прекрасный момент годы упорных занятий дали свой результат. Первым словом, которое Ренат произнес, было – "мама". Это было чудом.

Сейчас предложения даются Ренату еще с трудом, но говорит он с удовольствием, взахлеб - обо всем на свете. Ренат очень любит сказки, которые читает ему бабушка. Из мультфильмов у него на первом месте – "Маша и Медведь". Мама возит его в специальную школу. Сейчас уже Ренат легко переходит с русского на латышский, а телепередачи смотрит на обоих языках. Особые отношения у него с цифрами – он наизусть знает расписание спортивных трансляций и любимых телепередач, розыгрышей "Супербинго" и автобуса "Рига-Бауска".

Одно из любимых занятий мальчика – рассматривать глобус, искать разные страны на карте мира. У него отличная память. И, несмотря на то, что чтение пока ему удается с трудом, он прекрасно ориентируется в компьютере, хотя никто его специально этому не обучал. А мечтает он стать шофером, чтобы возить людей в автобусе из Бауски в Ригу.

В феврале Ренату исполняется 13 лет. Он быстро растет. Ему срочно нужна повторная операция – чтобы избежать деформации суставов и костей. Стоимость операции – 15866 евро. Сейчас не хватает около 7000 евро.

Подробную историю Рената Кирилова можно почитать ЗДЕСЬ

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) на радио Baltkom работает для Рената Кирилова до 31 января.

В фонде Ziedot.lv для мальчика открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

Помочь можно также, перечислив какую-то сумму на счет Рената Кирилова

Fonds Ziedot.lv регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель - Операция Ренату Кирилову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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