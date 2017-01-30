Зеленая лампа |

Для 12-летнего Рената Кирилова, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2238 евро. На счет мальчика поступило 1222,01 евро. Было сделано 815 звонков на благотворительный телефон на сумму 1016 евро. Помощь нужна для оплаты операции в клинике Мюнхена, чтобы Ренат мог ходить и у него не возобновились боли. Сейчас на операцию не хватает еще примерно 7000 евро.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Рената до завтрашнего вторника. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде Ziedot.lv для мальчика открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

Когда он родился, маме предложили не питать иллюзий – мальчик вряд ли будет ходить и говорить… Но мама не сдалась и не опустила руки. В 3 месяца ему сделали первую операцию, поставили специальный шунт в голове... Начались годы тяжелых реабилитаций и всевозможных курсов с разными специалистами, чтобы поставить ребенка на ноги. В 5 лет ему сделали серьезную операцию в ортопедической клинике Мюнхена. После этого он смог cтоять, а затем ходить.

В один прекрасный момент годы упорных занятий дали свой результат. Первым словом, которое Ренат произнес, было – "мама". Это было чудом.

Сейчас предложения даются Ренату еще с трудом, но говорит он с удовольствием, взахлеб - обо всем на свете. Ренат очень любит сказки, которые читает ему бабушка. Из мультфильмов у него на первом месте – "Маша и Медведь". Мама возит его в специальную школу. Сейчас уже Ренат легко переходит с русского на латышский, а телепередачи смотрит на обоих языках. Особые отношения у него с цифрами – он наизусть знает расписание спортивных трансляций и любимых телепередач, розыгрышей "Супербинго" и автобуса "Рига-Бауска".

Одно из любимых занятий мальчика – рассматривать глобус, искать разные страны на карте мира. У него отличная память. И, несмотря на то, что чтение пока ему удается с трудом, он прекрасно ориентируется в компьютере, хотя никто его специально этому не обучал. А мечтает он стать шофером, чтобы возить людей в автобусе из Бауски в Ригу.

В феврале Ренату исполняется 13 лет. Он быстро растет. Ему срочно нужна повторная операция – чтобы избежать деформации суставов и костей. Стоимость операции – 15866 евро. Сейчас не хватает еще около 7000 евро.

КАК ПОМОЧЬ

Позвонить на благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom – 9 000 63 83 (стоимость звонка - 1,42 евро).

Перечислить деньги через интернет на целевой счёт для операции Ренату Кирилову ЗДЕСЬ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

Перечислить деньги на банковский счет:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер**: 40008078226, SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель - Операция Ренату Кирилову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!