Зеленая лампа |

Марте – 16 лет. Она улыбчивая и скромная. У нее есть сестричка-двойняшка – длинноногая рыжеволосая Эльза. Марта очень любит сестру и гордится ею. Сама она с детства из-за родовой травмы прикована к инвалидной коляске. Ее диагноз – ДЦП. Она не может ходить и говорить, но всё понимает. Взглядом, улыбкой или движением рук Марта может выразить больше, чем иной человек словами.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Марты до вторника, 7 февраля. В фонде Ziedot.lv открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ по сбору средств в помощь семье Марты Явы.

В этой удивительной семье из Кандавы все любят музыку и играют на разных инструментах. Мама Инга – учительница в музыкальной школе по классу скрипки. Эльза играет на саксофоне, младшая сестра 14-летняя Лиене – на флейте. Папа Арнис – на тромбоне. Целый семейный оркестр получается.

Ребёнок-инвалид в семье – огромное испытание. Когда двойняшки родились, были сомнения, что Марта выживет. Здоровую сестричку на время забрала к себе бабушка. Папа метался между старшим сыном-первоклассником и больницей. А мама несколько месяцев провела с Мартой в реанимации -- были сложности с дыханием. В течение пяти лет Марта получала специальное питание через зонд, а потом через гастрастому. Все эти годы в больницах они были дольше, чем дома.

Но родители верили и молились. А потом вдруг Марта начала есть самостоятельно. «Это было счатсье, - вспоминает мама. – И я никогда не перестану верить, что она сможет ходить. Чудеса есть».

Семья Марты постоянно ходит в церковь. Все испытания они принимают спокойно и достойно. И очень любят свою Марту. Атмосфера любви и заботы в этой небольшой квартире в маленьком городке Кандава ощущается сразу, как только туда заходишь. Пока мы рассматривали музыкальные инструменты и слушали рассказы о том, как они все вместе выступают, на память пришли кадры из старого любимого фильма «Звуки музыки». У героини этого фильма тоже было много детей, которые росли в атмосфере музыки и любви.

Семья Марты тоже старается везде бывать вместе. «Мы никогда не стеснялись того, что наш ребенок в инвалидной коляске, - говорят Инга и Арнис.

Когда Марте нужна была очень дорогая реабилитация в Риге, жители Кандавы предложили провести благотворительный концерт. Он состоялся в лютеранской церкви. В концерте участвовали ученики и выпускники музыкальной школы, где работает мама Марты, а также вся ее семья. Теперь такие концерты стали в Кандаве традицией – собирают помощь больным детям. Марта тоже участвует -- задает ритм с помощью музыкального треугольника

Конечно, родителям непросто. И если морально и философски они для себя эту проблему осмыслили, то физически и материально справляться очень сложно. Арнис с Ингой координируют своё расписание по минутам – чтобы успеть на работу, попасть к врачам, отвезти Марту в школу. Марту нельзя оставить одну, поэтому Арнис работает на полставки, чтобы быть с дочерью, пока мама на занятиях. В специальную школу в Сабиле Марту возят по очереди четыре раза в неделю. А ещё маме надо приготовить обед и ужин на семью из пяти человек. Прокормить и одеть троих детей в наше время – само по себе непросто. А когда родители привязаны к ребенку-инвалиду, -- почти героизм.

Родителям в помощь очень нужна няня - присмотреть за девочкой хотя бы несколько часов в неделю, погулять с ней. Понятно, что при их зарплатах няня – непозволительная роскошь. Семья обратилась за помощью в проект «Милая нянечка» (Mīļā auklīte), который осуществляют фонд Ziedot.lv и общество Apeirons.

Услуги специальной няни по уходу за тяжелобольным ребенком – 8 часов в неделю, или 32 часа в месяц - стоят 256 евро, включая налоги. В год - 3 072 евро. Марте и ее родителям очень нужна наша поддержка.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Марты до вторника, 7 февраля.

В фонде Ziedot.lv открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ по сбору средств в помощь семье Марты Явы

Перечислить деньги на счет можно также здесь:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Помощь семье Марты Явы

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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