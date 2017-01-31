Зеленая лампа |

Для 12-летнего Рената Кирилова, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2866,01 евро. На счет мальчика поступило 1657,01 евро. Было сделано 970 звонков на благотворительный телефон на сумму 1209 евро.

Помощь нужна для оплаты операции в клинике Мюнхена. В феврале Ренату исполняется 13 лет. Он быстро растет. Ему срочно нужна повторная операция – чтобы избежать деформации суставов и костей. Сейчас собрано более половины нужно суммы. Большое спасибо всем!

В фонде Ziedot.lv для мальчика открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Все средства напрямую будут направлены в ортопедическую клинику Мюнхена на оплату операции.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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