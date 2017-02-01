Зеленая лампа |

Эту певицу специально представлять не надо. Ее у нас знают все. На «Евровидении-2015» она заняла 6 место, и это стало лучшим результатом для Латвии за последние 10 лет. Недавно она с успехом выступала в российском шоу «Голос», получив миллионы поклонников. Конечно, это Амината. В январе ей исполнилось 24 года, так что она стала самой юной гостьей программы «Зеленая лампа».

Амината призналась, что к известности относится спокойно. К себе она критична. При этом на ее страничке в сети facebook 52 тысячи людей поставили «лайк». А в Инстаграмме - более 40 тысяч подписчиков, и это рекорд среди латвийских знаменитостей.

На страничках у нее не скучно. «Мне много пишут - кто-то приходит с комплиментами, предлагает сотрудничество, кто-то критикует», - рассказала певица.

Музыка в ее жизнь вошла с раннего детства («Мне кажется я с нею родилась»), в школьные годы она любила перед зеркалом петь песни Шер, Майкла Джексона и Джипси Кингс.

Серьезно заниматься пением Амината начала в 13, а первые песни сама написала в 20 лет. Латвийский исполнитель Юстс Сирмайс в 2016 году выступал на Евровидении с песней Аминаты, написанной специально для него. «Вдохновение часто приходит в самый неподходящий момент, - рассказала певица. – Например, на улице, когда шумно, телефон садится, и мелодию невозможно записать. Или на лекции».

Амината закончила экономический факультет ЛУ. А потом поступила и на гуманитарный – изучать английскую филологию. Но из-за занятости и напряженного графика в связи с участием в шоу «Голос» пришлось уйти. Но мысли о втором высшем образовании она не бросила.

В свободное время певица сейчас дочитывает «Войну и мир», потому что в школе эту книгу изучали бегло. А любимый ее роман - булгаковский «Мастер и Маргарита».

Дедушка Аминаты родом из Латгалии, бабушка из России, отец приехал в Латвию из африканской Буркина-Фасо. А сама она себя чувствует «гражданином мира». «Но менталитет у меня все-таки прибалтийский», - улыбается Амината. На родине отца она не была еще ни разу, но хочет обязательно туда съездить.

Обычная девочка из Болдераи, взлетевшая на высокие ступеньки европейского конкурса, верит в чудеса. За этим взлетом стоит много работы. Амината точно знает, что (как говорится в старой любимой сказке), над чудесами надо работать. Верить и не сдаваться, даже если упал. Тебе всегда на пути встречаются люди, благодаря которым ты поднимаешься и идешь вперед.

Амината на "Евровидении -2015".

«Надо стараться прощать обиды и учиться радоваться, - уверена Амината. – Меня может многое порадовать. Даже мелочи – например, встаешь утром, а в раковине нет грязной посуды. От плохой погоды спасает мысль, что можно завернуться в одеяло и провести день дома с кружкой горячего чая. А пожелать я всем хочу – любви. Это главное. И она придает нам силы жить, радоваться и делать что-то по-настоящему важное».

Помочь Марте

На этой неделе программа "Зеленая лампа" рассказала историю 16-летней Марты Явы из Кандавы, у которой с рождения ДЦП в тяжелой форме. Семья Марты просит нашей поддержки. Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom " 90006383 (1,42 евро) работает для Марты до 7 февраля.

16-летней Марте нужна наша помощь

Помочь Марте и ее семье можно также ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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