Зеленая лампа |

Внешне Марта похожа на Пеппи Длинный чулок – улыбчивая, открытая, c веснушками на носу и забавными косичками. Только по характеру она -- очень нежная и скромная: любит заниматься рукоделием, слушать музыку, наблюдать, как мама готовит на кухне, cмотреть сериалы. Марта тяжело больна, и сейчас ей нужна поддержка.

В помощь 16-летней Марте Яве из Кандавы, о которой программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано за 2 дня 728 евро. На счет Марты поступило 293 евро. Было сделано 350 звонков на благотворительный телефон на сумму 435 евро.

У Марты с рождения из-за родовой травмы – ДЦП, детский церебральный паралич. У неё есть красивая и здоровая сестричка-близнец. А сама Марта прикована к инвалидной коляске. Она не может ходить и говорить. Но всё понимает и очень любит жизнь. Взглядом, улыбкой или движением рук Марта может выразить больше, чем иной человек словами. Помощь нужна для оплаты услуг специальной няни по уходу за тяжелобольными детьми один раз в неделю.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Марты до вторника, 7 февраля.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ по сбору средств в помощь семье Марты Явы. Все перечисленные деньги,без каких-либо отчислений, пойдут на оплату услуг специальной нянечки по уходу.

Когда двойняшки родились, были сомнения, что Марта выживет. Здоровую сестричку на время забрала к себе бабушка. Папа метался между старшим сыном-первоклассником и больницей. А мама несколько месяцев провела с Мартой в реанимации. Все эти годы в больницах они были дольше, чем дома. Но родители верили и молились. А потом вдруг произошло улучшение.

Семья Марты постоянно ходит в церковь. Все испытания они принимают спокойно и достойно. Атмосфера любви и заботы в этой небольшой квартире в маленьком городке Кандава ощущается сразу, как только туда заходишь.

В этой удивительной семье все любят музыку и играют на разных инструментах. Мама Инга – учительница в музыкальной школе по классу скрипки. Эльза играет на саксофоне, Лиене – на флейте. Папа Арнис – на тромбоне. Целый семейный ансамбль получается.

Конечно, родителям непросто. Арнис с Ингой координируют своё расписание по минутам – чтобы успеть на работу, попасть к врачам, отвезти Марту в школу. Марту нельзя оставить одну, поэтому Арнис работает на полставки, чтобы быть с дочерью, пока мама на занятиях. В специальную школу в Сабиле Марту возят по очереди четыре раза в неделю. А ещё маме надо приготовить обед и ужин на семью из пяти человек. Когда родители привязаны к ребенку-инвалиду, -- почти героизм.

Родителям в помощь очень нужна няня - присмотреть за девочкой хотя бы несколько часов в неделю, погулять с ней. Понятно, что при их зарплатах няня – непозволительная роскошь.

Семья обратилась за помощью в проект «Милая нянечка» (Mīļā auklīte), который осуществляют фонд Ziedot.lv и общество инвалидов и их друзей Apeirons.

Услуги специальной няни по уходу за тяжелобольным ребенком – 8 часов в неделю, или 32 часа в месяц - стоят 256 евро, включая налоги. В год - 3 072 евро. Марте и ее родителям очень нужна наша поддержка.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Марты до вторника, 7 февраля.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ по сбору средств в помощь семье Марты Явы .

Перечислить деньги на счет можно также здесь

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь семье Марты Явы

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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