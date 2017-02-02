Зеленая лампа |

ШЕДЕВРЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ОРГАНА

10 февраля, в пятницу, в 19.00 приглашаем на благотворительный органный концерт

Играют Юрий CАВКИН(скрипка) и Елена ПРИВАЛОВА-ЭПШТЕЙН(орган).

Концерт состоится в церкви Св. Павла на улице А. Деглава, 1.

ПРОГРАММА:

Иоганн Себастьян БАХ “Визитная карточка” органного искусства – “Токката и фуга ре минор”, “Ария из оркестровой сюиты ре мажор”

Йозеф ГAЙДН “Концерт для скрипки”.

Эдвард ЭЛГАР “SALUTE D"AMOUR” (легендарное произведение -- свадебный подарок своей возлюбленной английского композитора Элгара, покоривший сердце не только его супруги, но и всего мира).

Сезар ФРАНК “Прелюдия, фуга и вариация” одно из самых популярных органных сочинений.

Йозеф РAЙНБЕРГЕР “Пассакалия”

Музыка, яркая, лиричная и проникновенная, никого не оставит равнодушным.

Вход свободный, за пожертвования. Все собранные средства пойдут в помощь 12-летнему Ренату Кириллову из Бауски, которому нужна срочная операция на ногах.

До встречи!

ИСТОРИЯ РЕНАТА ЗДЕСЬ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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