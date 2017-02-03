Зеленая лампа |

В помощь 16-летней Марте Яве из Кандавы, о которой программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 986 евро. На счет Марты поступило 313 евро. Было сделано 540 звонков звонков на благотворительный телефон на сумму 673 евро. Большое спасибо всем, кто помогает!

У Марты с рождения из-за родовой травмы – ДЦП, детский церебральный паралич. У неё есть красивая и здоровая сестричка-близнец. А сама Марта прикована к инвалидной коляске. Она не может ходить и говорить. Но улыбкой или движением рук Марта может выразить больше, чем иной человек словами. Помощь нужна для оплаты услуг специальной няни по уходу за тяжелобольными детьми один раз в неделю.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Марты до вторника, 7 февраля.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ по сбору средств в помощь семье Марты Явы. Все перечисленные деньги,без отчислений, пойдут на оплату услуг специальной нянечки по уходу.

Когда двойняшки родились, были сомнения, что Марта выживет. Здоровую сестричку на время забрала к себе бабушка. Папа метался между старшим сыном-первоклассником и больницей. А мама несколько месяцев провела с Мартой в реанимации. Все эти годы в больницах они были дольше, чем дома. Но родители верили и молились.

Семья Марты все испытания принимает спокойно и достойно. Атмосфера любви и заботы в этой небольшой квартире в маленьком городке Кандава ощущается сразу, как только туда заходишь.

В этой удивительной семье все любят музыку и играют на разных инструментах. Мама Инга – учительница в музыкальной школе по классу скрипки. Эльза играет на саксофоне, Лиене – на флейте. Папа Арнис – на тромбоне. Целый семейный ансамбль получается.

Конечно, родителям непросто. Арнис с Ингой координируют своё расписание по минутам – чтобы успеть на работу, попасть к врачам, отвезти Марту в школу. Марту нельзя оставить одну, поэтому Арнис работает на полставки, чтобы быть с дочерью, пока мама на занятиях. В специальную школу в Сабиле Марту возят по очереди четыре раза в неделю. Когда родители привязаны к ребенку-инвалиду, -- почти героизм.

Родителям в помощь очень нужна няня - присмотреть за девочкой хотя бы несколько часов в неделю, погулять с ней. Понятно, что при их зарплатах няня – непозволительная роскошь.

Семья обратилась за помощью в проект «Милая нянечка» (Mīļā auklīte), который осуществляют фонд Ziedot.lv и общество инвалидов и их друзей Apeirons.

Услуги специальной няни по уходу за тяжелобольным ребенком – 8 часов в неделю - стоят ежемесячно 256 евро, включая налоги. В год - 3 072 евро. Марте и ее родителям просят поддержки.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Марты до вторника, 7 февраля.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ по сбору средств в помощь семье Марты Явы .

Перечислить деньги на счет можно также здесь

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь семье Марты Явы

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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