Приглашаем на благотворительный концерт "Шедевры для скрипки и органа"!
10 февраля в 19.00 в церкви Святого Павла на улице Аугуста Деглава, 1, состоится благотворительный концерт "Шедевры для скрипки и органа".
Во время концерта прозвучат всемирно известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна и других композиторов.
Играют Юрий CАВКИН (скрипка) и Елена ПРИВАЛОВА-ЭПШТЕЙН (орган).
ПРОГРАММА:
Иоганн Себастьян БАХ “Визитная карточка” органного искусства – “Токката и фуга ре минор”, “Ария из оркестровой сюиты ре мажор”.
Йозеф ГAЙДН “Концерт для скрипки”.
Эдвард ЭЛГАР “SALUTE D"AMOUR” (легендарное произведение -- свадебный подарок своей возлюбленной английского композитора Элгара, покоривший сердце не только его супруги, но и всего мира).
Сезар ФРАНК “Прелюдия, фуга и вариация” одно из самых популярных органных сочинений.
Йозеф РAЙНБЕРГЕР “Пассакалия”
Музыка, яркая, лиричная и проникновенная, никого не оставит равнодушным.
Вход свободный, за пожертвования. Все собранные средства пойдут в помощь 12-летнему Ренату Кириллову из Бауски, которому нужна срочная операция на ногах.
До встречи!
ИСТОРИЯ РЕНАТА ЗДЕСЬ
Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00
Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.
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