Зеленая лампа |

Николь похожа на принцессу Ясмин из сказки про Алладина. Упорная и настойчивая. Отважная, c добрым открытым сердцем. Глядя на ее дипломы и почетные грамоты за достижения в учебе, трудно поверить, что девочка с трудом ходит и говорит.

В этой истории переплетено все – чудесные врачи и равнодушные циничные халтурщики, из-за которых девочка стала инвалидом; радость и боль; годы бесконечных реабилитаций и душевные совместные праздники. И в центре этого маленького семейного мира - чудесная светлая малышка, которая смотрит вокруг с радостью, рисует удивительные картинки, в уме легко перемножает трехзначные числа, сама читает маме с папой сказки, играет в принцесс и феноменально разгадывает кроссворды.

Она примеряет блестящую корону, а потом через несколько минут с гордостью показывает свой первый детский пояс каратэ – папа возит ее в эту секцию, чтобы развивать движения – это своего рода медицинская реабилитация. С движениями Николь трудно, ходить она начала поздно, почти в три года. И сейчас самые простые действия даются ей с трудом – например, правильно взять чашку или карандаш. Плохо работают правая нога и пальцы правой руки. Сложно держать равновесие. Каждый шаг дается ей с трудом и болью. Но постепенно, понемножку происходят улучшения - Николь вместе с мамой и папой над этим работает постоянно. У этой маленькой девочки – упорный характер.

Сейчас, чтобы не потерять с трудом достигнутый результат и сделать очередной шаг вперед, врачи назначили Николь курс реабилитации в новом медицинском центре Poga.

Врачи надеются, что с помощью занятий и реабилитаций Николь сможет стать самостоятельной и нормально встроиться в общество. Сама она мечтает стать учительницей математики. Николь уже один раз прошла интeнсивный курс физиотерапии в центре “Poga”, и результат был потрясающим. Сейчас врачи настоятельно рекомендуют еще два специальных курса – занятия с особым костюмом Therasuit 3 (создан по космическим разработкам) и на роботе для ходьбы G-EO System.

Всего на год девочке необходимо 5340 евро.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Николь Пинчук до вторника, 14 февраля.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ по сбору средств для 8-летней Николь Пинчук. Все перечисленные деньги, без отчислений, пойдут на оплату курса медицинской реабилитации.

Семья все эти годы живет в Каугури. Когда восемь лет назад муж отвез Веру в родильное отделение Юрмальской больницы, ничего не предвещало беды. Все шло хорошо – вес, рост, анализы – всё было в норме. Но обстоятельства поменялись буквально в считанные минуты.

Никому неизвестно, думал ли хоть раз тот врач, который тогда халтурно отнесся к своим обязанностям и неправильно принял роды, о том, как навредил здоровью новорожденной девочки, о том, что этот ребенок мог остаться на всю жизнь лежачим инвалидом, и о тех слезах, которые выплакала мама? В этой больнице он уже давно не работает.

Роды затянули – продержали Веру больше суток, ничего не предпринимая. Когда ребенка извлекли, девочка уже не дышала. Медикам пришлось применять системы и электрошок. А маме занесли стрептококковую инфекцию, из-за которой она несколько дней лежала с температурой под 40.

В итоге девочку сразу же увезли в Ригу в реанимацию детской больницы. А маму оставили в больнице в Юрмале. Начались кошмарные дни. С раннего утра папа ехал в Булдури, чтобы забрать у жены сцеженное грудное молоко, вез его в Ригу, чтобы через трубочку по капельке покормить дочку (у неё не было ни сосательного, ни глотательного рефлекса), потом возвращался обратно – за второй порцией. И так по кругу.

На третий день девочка начала дышать сама. Потом Веру тоже перевели в Ригу. Еще месяц они провели в больнице вместе, маленькую Николь кормили через зонд.

Уже потом, прийдя в себя, родители пытались добиться компенсации от больницы и восстановить справедливость. Посылали документы на врачебную комиссию. Была большая публикация в юрмальской газете. Но все оказалось бесполезно. Чтобы доказать что-то, нужно потратить много времени, сил и денег. В итоге родители решили направить все свои силы на здоровье девочки.

Но что делать дальше , никто не подсказал. Вера и Каспар старательно возили Николь на все положенные медобследования, никаких опасений врачи не высказывали, рекомендовали только массажи. В итоге прошел год. Тревогу забила прабабушка – девочка развивалась медленнее, чем положено, поздно и с трудом начала сидеть и ползать, не ходила. Только тогда, на консультации у известного невролога, который и до этого наблюдал Николь, прозвучал диагноз – детский церебральный паралич.

Профессор им тогда сказал: “Она у вас не будeт никогда ни ходить, ни говорить. Будет лежать без движения и хлопать глазами по праздникам. Хорошенько подумайте над тем, что таких деток лучше оставить в интернате. “ Это был ужас.

Вера до сих пор вздрагивает, вспоминая тот момент. А Каспар добавляет, что, когда он оправился от первого шока и до него по дороге дошел весь ужасный смысл этих слов, он хотел развернуть машину, чтобы вызвать этого профессора на дуэль.

“ Получилось, что мы потеряли год – самое важное время, когда можно было многое исправить реабилитациями, -- вздыхает Вера. -- Лечение ДЦП надо начинать как можно раньше. До года все реабилитационные процедуры и занятия гораздо эффективнее. “

Вера и Каспар не стали кидаться в отчаяние - они начали действовать. Массажи, физиотерапия, реабилитация в Вайвари, Яункемери, Гайлезерсе, дельфинотерапия – все это проходило в режиме нон стоп и требовало много сил и , конечно, денег.

Любовь и постоянный труд над каждым движением, словом, эмоцией – дали свой результат. К трем годам Николь с трудом, но начала ходить. А потом и говорить. Сейчас Николь не просто самостоятельно ходит, но и старается заниматься спортом под руководством папы, который обожает дочку.

А еще девочка любит мультфильмы, особенно «Фиксиков», «Ну, погоди!» и про кота Леопольда. С самого раннего детства ей нравятся стихи и сказки Чуковского и Маршака. «Жил человек рассеянный на улице Бассейной» она знает наизусть. В свободное время они с папой смотрят по телевизору «умные» передачи – телевикторины, где надо угадывать слова. Николь легко обыгрывает папу в настольные игры – в Монополию, в шашки, крестики-нолики 3D, Alias…

Получилось так, что ближайшая к дому специализированная школа, где есть ассистенты для деток с особыми потребностями, находится в Вайвари, и она латышская. Родители, которые поначалу старательно готовили девочку к учебе на русском языке, подумав, решили отдать Николь туда. Конечно, они волновались - как девочка, у которой и без того трудности с речью, будет учиться на латышском. Но Николь освоилась быстро, в школе ей очень нравится. Она продемонстрировала нам пухлую папку со своими грамотами и дипломами – за хорошую учебу.

_Ветка сакуры. Рисунок Николь Пинчук. _

Писать ей трудно – пальцы слушаются плохо, а вот рисует она удивительно, не по возрасту: береза, ветка сакуры, морской конёк, арбуз, закат, космонавт cреди звёзд ... Так проявляется в красках и сюжетах глубокий внутренний мир этой девочки. И очевидные художественные способности

Ну а математическими талантами она нас просто потрясла. Папа начал называть вслух двух- и трехзначные цифры, а Николь без пауз сразу их перемножала в уме и говорила результат. Как это? – удивились мы. «Есть такое подозрение, что наша Николь проглотила калькулятор, и теперь он у нее внутри все считает», - смеется папа. Но Николь строго его поправила: «Есть подозрение, что просто у меня такой склад ума», - старательно выговорила она. Сейчас Николь необходимо пройти интeнсивный курс физиотерапии в новом реабилитационном центре “Poga” -- занятия с особым костюмом Therasuit 3 (создан по космическим разработкам) и на роботе для ходьбы G-EO System. Всего на год девочке необходимо 5340 евро.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - **90006383 **(1,42 евро) работает для Николь Пинчук до вторника, 14 февраля.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ. Цель - сбор средств на лечение Николь Пинчук.

Перечислить деньги можно также на счет:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Поддержка Николь Пинчук.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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