Зеленая лампа |

В помощь 16-летней Марте Яве из Кандавы, о которой программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрано 2223 евро.

Этой суммы хватит, чтобы оплатить 278 часов работы специальной няни по уходу за тяжелобольными детьми в течение 9 месяцев. Марта прикована к инвалидной коляске, ей постоянно нужен уход и помощь. Няня сможет приходить раз в неделю, чтобы дать родителям передышку. Спасибо всем, кто откликнулся и помог.

Проект «Милая нянечка» (Mīļā auklīte) осуществляют фонд Ziedot.lv и общество инвалидов и их друзей Apeirons.

Услуги специальной няни по уходу за тяжелобольным ребенком – 8 часов в неделю - стоят ежемесячно 256 евро, включая налоги.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ по сбору средств в помощь семье Марты Явы .

Благотворительный телефон 90006383 с сегодняшнего дня переключен на помощь 8-летней Николь Пинчук из Каугури. Плата за звонок 1,42 евро.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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