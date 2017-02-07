Зеленая лампа |

Сегодня гостьей программы "Зеленая лампа" на радио Baltkomбудет органистка Елена Привалова-Эпштейн. Слушайте программу сразу после 16 часов. Будем говорить о музыке, любви, детях и о том, что помогает человеку преодолеть сложные обстоятельства.

Елена закончила Московскую консерваторию им. Чайковского.Она несколько лет входила в состав экспертного совета фестиваля «Золотая Маска», регулярно играет в Московских органных залах: Кафедральном соборе святых Петра и Павла, Музее-заповеднике Царицыно, в Большом зале Российской академии музыки им. Гнесиных. Сейчас она живет с семьей в Латвии и проводит органные концерты в церкви Св. Павла (ул. А. Деглава, 1).

В пятницу, 10 февраля, в 19.00 там состоится благотворительный концерт "Шедевры для скрипки и органа" в помощь 12-летнему Ренату Кирилову из Бауски, которому нужна операция на ногах. Елена расскажет подробности - что мы услышим во время этого удивительного концерта.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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