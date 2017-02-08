Зеленая лампа |

На реабилитацию 8-летней Николь Пинчук из Каугури, о которой программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано за день 2375 евро. На счет поступило 1448 евро, было сделано 743 звонка на благотворительный телефон на сумму 927 евро. Средства нужны для оплаты комплексного реабилитационного курса, который поможет девочке, с рождения больной детским церебральным параличом, говорить и ходить.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Николь до 14 февраля. В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ по сбору средств для 8-летней Николь Пинчук. Все перечисленные деньги, без каких-либо отчислений и орграсходов, пойдут на оплату курса медицинской реабилитации.

Николь похожа на принцессу Ясмин из сказки про Алладина. Упорная и настойчивая. Отважная, c добрым открытым сердцем. Глядя на ее дипломы и почетные грамоты за достижения в учебе, трудно поверить, что девочка с трудом ходит и говорит.

Из-за родовой травмы у Николь с рождения – ДЦП, детский церебральный паралич. Диагноз был поставлен не сразу, поэтому реабилитацию начали только после года. Но огромные усилия родителей, их вера в ребенка и любовь понемного давали свои результаты. Сейчас пока с движениями Николь трудно, ходить она начала поздно. И самые простые действия даются ей с трудом – например, правильно взять чашку или карандаш. Плохо работают правая нога и пальцы правой руки. Сложно держать равновесие. Каждый шаг дается ей с трудом и болью.

Сейчас, чтобы не потерять с трудом достигнутый результат и сделать очередной шаг вперед, врачи назначили Николь курс реабилитации в новом медицинском центре Poga. Врачи надеются, что с помощью занятий и реабилитаций Николь сможет стать самостоятельной и нормально встроиться в общество. Сама она мечтает стать учительницей математики.

Девочка любит мультфильмы, особенно «Фиксиков», «Ну, погоди!» и про кота Леопольда. С самого раннего детства ей нравятся стихи и сказки Чуковского и Маршака. В свободное время они с папой смотрят по телевизору «умные» передачи – телевикторины, где надо угадывать слова. Николь легко обыгрывает папу в настольные игры – в Монополию, в шашки, крестики-нолики 3D...

Родители возят Николь в специализированную школу, где есть ассистенты для деток с особыми потребностями, и она учится на латышском языке. В школе ей очень нравится. Она продемонстрировала нам пухлую папку со своими грамотами и дипломами – за хорошую учебу.

Писать ей трудно – пальцы слушаются плохо, а вот рисует она удивительно, не по возрасту: береза, ветка сакуры, морской конёк, арбуз, закат, космонавт cреди звёзд ... Так проявляется в красках и сюжетах внутренний мир этой девочки. И очевидные художественные способности.

Николь с дипломом и ее рисунки

Николь уже один раз прошла интeнсивный курс физиотерапии в центре “Poga”, и результат был замечательный. Сейчас ей нужны еще два специальных курса – занятия с особым костюмом Therasuit 3 (создан по космическим разработкам) и на роботе для ходьбы G-EO System. А также комплексны занятия с остеопатом, неврологом и эрготерапевтом. Всего на год девочке необходимо 5340 евро.

Подробнее историю Николь Пинчук можно прочитать ЗДЕСЬ.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383(1,42 евро) работает для Николь Пинчук до 14 февраля.

В фонде Ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ. Цель - сбор средств на лечение Николь Пинчук. Все перечисленные средства, без отчислений, будут направлены на реабилитацию Николь.

Перечислить деньги можно также на счет:

Fonds "Ziedot.lv"

SWEDBANK, регистрационный номер: 40008078226

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель Поддержка Николь Пинчук.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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