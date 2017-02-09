Зеленая лампа |

«Не бойтесь мечтать! Не бойтесь ставить цели!» - призвала всех органистка и музыковед Елена Привалова-Эпштейн в эфире программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom.

Сама она выросла в Оренбурге, городе, где нет органа. Органной музыкой начала заниматься в 21 год, уже в Москве. Так получилось, что жизнь Елены во многом – иллюстрация фразы «Мечты сбываются». Орган она называет инструментом своей судьбы. И это в самом деле так.

«Я росла в многодетной семье. Мама и папа были простыми рабочими. Но мечтали, чтобы у детей было другое будущее. И все, что могли, вкладывали в наше дополнительное образование и развитие. Мы с сестрой занимались музыкой и танцами, брат - боксом и музыкой. В 5 лет я сломала руку, упав с качелей. Неудачно сделали операцию, пришлось повторно ломать, защемили какой-то нерв. В итоге я не могла шевелить рукой вообще. Мама таскала меня по врачам, но ничего не помогало. Но потом ей подсказали, что нужно достать одно дефицитное лекарство. После этого мне стало лучше. Но доктор сказал, что если постоянно не разрабатывать руку, то она может усохнуть. И что лучший тренажер – фортепиано. Так я начала заниматься музыкой, играть. А потом пошло...» - рассказала Елена.

Она считает, что сложные обстоятельства помогают формировать характер: «Когда потом смотришь на свою жизнь, как на биографию, понимаешь, что все события, как паззлы, складываются в картинку”.

Сейчас она с семьей живет в Риге, проводит органные вечера в церкви Св. Павла. И очень счастлива от того, что Латвия – это “органная Мекка”: в Риге – около 30 органов, а всего в стране – около 300, в том числе уникальные, старинные.

Может ли музыка лечить человека? Елена уверена, что – да. Не случайно в Санкт-Петербурге еще в 19 веке в известных медицинских клиниках были установлены органы. Там играли специальные концерты, а те, кто не мог ходить, прослушивали музыку по телефону.

“Орган своими вибрациями лечит душу и тело. Когда человек приходит слушать орган, он дышит им. Потому что стены, пол – все вибрирует. Мне кажется, нет ни одного другого инструмента, который так влиял бы на человека”, - считает Елена Привалова-Эпштейн.

Музыка действует по-разному. Например, Моцарт вызывает чувство радости, музыка Баха приподнимает тебя вверх... Важно то, что ты слушаешь и кто играет, потому что интерпретатор всегда вкладывает свое. “Нам помогает то, что мы играем в церкви. Это не сравнить с концертными площадками. Как будто ты играешь не один, а тебе кто-то помогает. Будто ангел стоит рядом”, - призналась органистка.

В пятницу, 10 февраля, в 19.00 в церкви Св.Павла (ул. А. Деглава, 1) состоится благотворительный концерт «Шедевры для скрипки и органа» Играют Елена Привалова-Эпштейн (орган) и Юрий Савкин (скрипка). В программе: всемирно известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна и других знаменитых композиторов. Вход свободный, за пожертвования. Все собранные средства будут перечислены на операцию 12-летнему Ренату Кирилову из Бауски.

Как добраться? Из центра 11, 13, 22 троллейбусы, 13, 50 автобусы. Остановка возле церкви – «Улица Лиенес». Рядом – большая бесплатная парковка. В церкви – тепло.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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