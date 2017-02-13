"Зеленая лампа": для 8-летней Николь полностью собрана нужная сумма!
Нужная сумма собрана, благодаря вам! Все средства, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату комплексного реабилитационного курса, который поможет девочке, с рождения больной детским церебральным параличом, лучше говорить и ходить. Огромная благодарность от родителей Николь за помощь их дочке!
Из-за родовой травмы у Николь с рождения – ДЦП, детский церебральный паралич. Диагноз был поставлен не сразу, поэтому реабилитацию начали только после года. Но огромные усилия родителей, их вера в ребенка и любовь понемного давали свои результаты. Сейчас пока самые простые действия даются ей с трудом. Сложно держать равновесие. Благодаря собранной сумме, она пройдет курс реабилитации в новом медицинском центре Poga. И сделает очередной шаг на пути к здоровью.
Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.
Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!