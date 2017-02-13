На реабилитацию 8-летней Николь Пинчук из Каугури, о которой программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 7882 евро. На счет поступило 5319 евро, было сделано 2057 звонков на благотворительный телефон на сумму 2563 евро.

Нужная сумма собрана, благодаря вам! Все средства, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату комплексного реабилитационного курса, который поможет девочке, с рождения больной детским церебральным параличом, лучше говорить и ходить. Огромная благодарность от родителей Николь за помощь их дочке!

Из-за родовой травмы у Николь с рождения – ДЦП, детский церебральный паралич. Диагноз был поставлен не сразу, поэтому реабилитацию начали только после года. Но огромные усилия родителей, их вера в ребенка и любовь понемного давали свои результаты. Сейчас пока самые простые действия даются ей с трудом. Сложно держать равновесие. Благодаря собранной сумме, она пройдет курс реабилитации в новом медицинском центре Poga. И сделает очередной шаг на пути к здоровью.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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