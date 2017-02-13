Зеленая лампа |

770 евро было собрано в пятницу, 10 февраля, на благотворительном концерте «Шедевры для скрипки и органа», который прошел в церкви Св. Павла.

Органистка Елена Привалова-Эпштейн и скрипач Юрий Савкин (Латвийская Национальная опера) великолепно играли в этот вечер, чтобы помочь 12-летнему Ренату Кирилову из Бауски собрать деньги на серьезную операцию на ногах. Концерт состоялся при поддержке программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom.

Благодарим музыкантов за прекрасную программу, мастерство и добрые сердца. Церковь Св. Павла и лично пастора Гирта Прамниека – за поддержку добрых дел. А всех зрителей – за пожертвования. Деньги уже перечислены на счет Рената.

Историю Рената, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказывала в январе, можно прочитать ЗДЕСЬ. Операция ему нужна очень дорогая – стоимостью более 15 000 евро. Сейчас собрано больше половины суммы. На данный момент не хватает около 5000.

Мы писали о том, что Ренат - хоккейный болельщик, любит смотреть спортивные телепередачи. Наши радиослушатели передали для Рената сувениры - официальные талисманы хоккейных чемпионатов в Латвии и России. Бобёр Рикс и медвежонок Тимка очень порадуют мальчика. СПАСИБО всем огромное!

Cчет для сбора средств на операцию Ренату http://www.ziedot.lv/ru/operaciya-renatu-kirilovu-2354

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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