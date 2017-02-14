Зеленая лампа |

Кэтии – 13. Она маленького роста, очень хрупкая и с грустными глазами. Раньше Кэтия очень любила танцевать – теперь она ходит, опираясь на ходунки. Даже рисовать ей трудно – пальцы не слушаются. Детство для девочки закончилось в 7 лет, когда с ней вдруг приключилась странная болезнь – как будто ребенка кто-то заколдовал. Она начала быстро уставать, с трудом держать равновесие, падать на ровном месте, а также нарушилась речь.

Довольно долго никто не мог поставить диагноз. Только после генетического анализа, который сделали в Германии, выяснили: это редчайшая болезнь атаксия (атрофия мозжечка), которую вызывает генетический хромосомный сбой. Такое случается с одним ребенком на 50 000. Как результат – серьезное нарушение двигательных функций рук и ног и координации движений.

Врачи пока не знают, как эту болезнь лечить. Но наука идет вперед очень быстро, и Кэтия верит, что однажды найдется нужное лекарство, и все, что происходит с ней сейчас, останется в её памяти, как странный кошмарный сон. А пока нужно верить и поддерживать физическое состояние всеми возможными средствами.

Сейчас семья просит помощи на оплату курса реабилитации в медицинском центре Poga. Первый такой пройденный курс очень помог девочке, сейчас врачи настоятельно рекомендуют повторный курс. Общая стоимость необходимых в 2017 терапий составляет 5170 евро.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 90006383 (1,42 евро) работает для Кэтии до вторника, 21 февраля.

Для Кэтии Кудреницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ – чтобы собрать средства на реабилитацию.

Кэтия живет в Елгаве. Она учится в 1-й Елгавской школе-интернате, где созданы условия для детей с особыми потребностями, посещает кружок флористики. И постоянно борется за возможность ходить. Когда они с мамой приезжают в Ригу к врачам, то первым делом идут в книжный магазин – Кэтия очень любит читать. Только что она прочитала сказку английского писателя Майкла Бонда о медвежонке по имени Паддингтон.

Медвежонок Паддингтон - лучший друг.

Дружелюбный, любознательный медвежонок попадает в безвыходные ситуации, но рядом обязательно находятся люди, готовые прийти на помощь. Наверняка Кетия примеряет эти истории к себе - ей тоже сложно выполнить самые простые действия, и без помощи окружающих не справиться. Девочке нравится эта книжка, она рассказывает о том, что доброта — не миф.

Внешне Кэтия похожа на изящную бледную Дюймовочку. Но передвигаться ей очень трудно. При таком диагнозе нужны постоянные занятия и реабилитации. Курс, оплачиваемый государством, можно получить один раз в 1,5 – 2 года. Чтобы болезнь не прогрессировала, этого недостаточно. Реабилитация необходима хотя бы 2 раза в год. Если бы родители все эти годы не возили девочку на все возможные физиотерапии и занятия, отдавая на это все деньги, силы и время, она сейчас скорее всего вообще не смогла бы двигаться.

В детстве Кэтия хотела стать воспитателем в детском садике. А мама думает, что дочка могла бы заняться программированием. Но больше всего ей нравится читать. Кэтия и сама любит сочинять различные истории. Кто знает, может быть, она станет писательницей…

Сейчас в исследовательских центрах по всему миру проходят клинические исследования различных лекарств для борьбы с атаксией. Известно много историй людей, которым эта болезнь не помешала добиться успеха в работе и личной жизни. Потому что рядом с ними оказывались люди, готовые помочь.

А наша помощь сейчас нужна хрупкой, нежной, умной 13-летней девочке Кэтии. Курс реабилитации в медицинском центре поможет ей увереннее делать шаги, держать равновесие, не потерять уже достигнутые результаты. Это специальные занятия на роботе для ходьбы G-EO System, а также других современных аппаратах. После первого такого курса Кетия стала лучше стоять на ногах . У нее появилось больше сил, она стала улыбаться. Эти маленькие успехи нельзя потерять.

Курс комплексной реабилитации на 2017 год стоит 5170 евро. Семья Кэтии просит нашей помощи.

Как помочь

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 90006383 (1,42 евро) работает для Кэтии до вторника, 21 февраля. Для Кэтии Кудреницкой в фонде ziedot.lv отрыт специальный проект – чтобы собрать средства на реабилитацию.

Деньги можно перечислить на счет Кэтии:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Поддержка Кэтии Кудреницкой

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!