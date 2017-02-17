Зеленая лампа |

Для 13-летней Кэтии Кудреницкой, о которой во вторник рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom, за 2 дня собрано 1453 евро. На счет девочки поступило 689 евро, было сделано 614 звонков на благотворительный телефон, что составило 764 евро.Средства нужны на жизненно необходимый курс лечения и реабилитации. На данный момент для оплаты курса не хватает 3700 евро.

Кэтия очень трогательная, хрупкая девочка. Раньше Кэтия очень любила танцевать – теперь она ходит, опираясь на ходунки. Даже рисовать ей трудно – пальцы не слушаются. Сейчас девочке необходима серьезная реабилитация.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 90006383 (1,42 евро) работает для Кэтии до вторника, 21 февраля.

Для Кэтии Кудреницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ – чтобы собрать средства на реабилитацию.

Кэтия занимается в кружке флористики и делает потрясающие композиции. Но больше всего на свете она любит читать и сочинять различные истории. Кто знает, может быть она станет писательницей. Кэтия живет в Елгаве. Когда они с мамой приезжают в Ригу к врачам, то первым делом идут в книжный магазин. Книжки для девочки значат очень много. Она постоянный "клиент" школьной и городской библиотек. Недавно Кэтия прочитала сказку английского писателя Майкла Бонда о медвежонке по имени Паддингтон. Эта история очень запала ей в душу.

Это классика детской литературы. Паддингтон - второй по популярности литературный медведь после Винни-Пуха.

Дружелюбный, любознательный медвежонок попадает в безвыходные ситуации, но рядом обязательно находятся люди, готовые прийти на помощь.Наверняка Кэтия примеряет эти истории к себе - ей тоже сложно выполнить самые простые действия, и без помощи окружающих не справиться. Девочке нравится эта книжка, потому что она рассказывает о том, что доброта — не миф.

Детство Кэтии закончилось в 7 лет, когда с ней вдруг приключилась странная болезнь – как будто ребенка кто-то заколдовал. Она начала быстро уставать, с трудом держать равновесие, падать на ровном месте, а также нарушилась речь.

Только после генетического анализа, который сделали в Германии, выяснили: это редчайшая болезнь атаксия (атрофия мозжечка), которую вызывает генетический хромосомный сбой. Такое случается с одним ребенком на 50 000. Как результат – серьезное нарушение двигательных функций рук и ног и координации движений.

Врачи пока не знают, как эту болезнь лечить. Но наука идет вперед очень быстро, и Кэтия верит, что однажды найдется нужное лекарство. Сейчас во многих лабораториях мира проходят клинические новых лекарств от атакчии. А пока нужно верить и поддерживать физическое состояние всеми возможными средствами.

Курс, оплачиваемый государством, можно получить один раз в 1,5 – 2 года. Чтобы болезнь не прогрессировала, этого недостаточно. Реабилитация необходима хотя бы 2 раза в год.

Сейчас семья просит помощи на оплату курса реабилитации в медицинском центре Poga. Первый такой пройденный курс очень помог девочке, сейчас врачи настоятельно рекомендуют повторный курс. Общая стоимость необходимых в 2017 терапий составляет 5170 евро.

Как помочь

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 90006383 (1,42 евро) работает для Кэтии до вторника, 21 февраля.

Для Кэтии Кудреницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ – чтобы собрать средства на реабилитацию.

Курс комплексной реабилитации на 2017 год стоит 5170 евро. Семья Кэтии просит нашей помощи.

Деньги можно перечислить на счет Кэтии:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Поддержка Кэтии Кудреницкой

Mērķis Atbalsts Ketijai Kudreņickai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!

Фото - из семейного архива Кэтии Кудреницкой, Tele.ru