Зеленая лампа |

Для 13-летней Кэтии Кудреницкой, о которой рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom, собрано 1738 евро. На счет девочки поступило 776 евро, было сделано 774 звонка на благотворительный телефон, что составило 764 евро.Средства нужны на жизненно необходимый курс лечения и реабилитации. На данный момент семье для оплаты курса лечения девочки не хватает 3400 евро.

Кэтия очень трогательная, хрупкая девочка. Раньше Кэтия очень любила танцевать – теперь она ходит, опираясь на ходунки. Даже рисовать ей трудно – пальцы не слушаются. Сейчас девочке необходима серьезная реабилитация.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 90006383 (1,42 евро) работает для Кэтии до вторника, 21 февраля.

Для Кэтии Кудреницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ – чтобы собрать средства на реабилитацию.

Кэтия занимается в кружке флористики и делает потрясающие композиции. Но больше всего на свете она любит читать и сочинять различные истории. Кто знает, может быть она станет писательницей. Кэтия живет в Елгаве. Когда они с мамой приезжают в Ригу к врачам, то первым делом идут в книжный магазин. Книжки для девочки значат очень много. Она постоянный "клиент" школьной и городской библиотек. Недавно Кэтия прочитала сказку английского писателя Майкла Бонда о медвежонке по имени Паддингтон. Эта история очень запала ей в душу.

Это классика детской литературы. Паддингтон - второй по популярности литературный медведь после Винни-Пуха. Дружелюбный, любознательный медвежонок попадает в безвыходные ситуации, но рядом обязательно находятся люди, готовые прийти на помощь.Наверняка Кэтия примеряет эти истории к себе - ей тоже сложно выполнить самые простые действия, и без помощи окружающих не справиться. Девочке нравится эта книжка, потому что она рассказывает о том, что доброта — не миф.

Детство Кэтии закончилось в 7 лет, когда с ней вдруг приключилась странная болезнь – как будто ребенка кто-то заколдовал. Она начала быстро уставать, с трудом держать равновесие, падать на ровном месте, а также нарушилась речь.

Только после генетического анализа, который сделали в Германии, выяснили: это редчайшая болезнь атаксия (атрофия мозжечка), которую вызывает генетический хромосомный сбой. Такое случается с одним ребенком на 50 000. Как результат – серьезное нарушение двигательных функций рук и ног и координации движений.

Врачи пока не знают, как эту болезнь лечить. Но наука идет вперед очень быстро, и Кэтия верит, что однажды найдется нужное лекарство. Сейчас во многих лабораториях мира проходят клинические новых лекарств от атакчии. А пока нужно верить и поддерживать физическое состояние всеми возможными средствами.

Курс, оплачиваемый государством, можно получить один раз в 1,5 – 2 года. Чтобы болезнь не прогрессировала, этого недостаточно. Реабилитация необходима хотя бы 2 раза в год.

Сейчас семья просит помощи на оплату курса реабилитации в медицинском центре Poga. Первый такой пройденный курс очень помог девочке, сейчас врачи настоятельно рекомендуют повторный курс. Общая стоимость необходимых в 2017 терапий составляет 5170 евро.

Как помочь

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 90006383 (1,42 евро) работает для Кэтии до вторника, 21 февраля.

Для Кэтии Кудреницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ – чтобы собрать средства на реабилитацию.

Курс комплексной реабилитации на 2017 год стоит 5170 евро. Семья Кэтии просит нашей помощи.

Деньги можно перечислить на счет Кэтии:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Поддержка Кэтии Кудреницкой

Mērķis Atbalsts Ketijai Kudreņickai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!

Фото - из семейного архива Кэтии Кудреницкой, Tele.ru