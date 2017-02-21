Зеленая лампа |

В этом сюжете - две героини. Дочка Катя и мама Светлана. Разделить их истории невозможно.

Не будь у Светланы такого характера, стойкости и оптимизма, неизвестно, что и как было бы сейчас с 18-летней Катей. Врачи рекомендовали учить её общаться жестами – потому что она никогда не будет говорить. А уж тем более – ходить.

А не будь у Кати решимости жить и бороться за свое здоровье, а главное -- восторженного интереса к жизни, маме ничего не удалось бы.

Ребенок был долгожданный. Но родовая травма привела к тяжелому диагнозу – детский церебральный паралич. До года правильными назначениями можно было многое исправить гораздо быстрее и легче. Но врачи ничего не рекомендовали, и драгоценное время было упущено. Мама Светлана вообще не любит вспоминать про то тяжелое время. Сейчас уже ничего не исправишь. Муж сразу поддержал ее тогда, 18 лет назад, и сказал, что даже речи не может быть, чтобы оставить ребенка в больнице. Хотя прогнозы давали самые неблагоприятные.

Надо признать, что с мамой Кате повезло. Светлана - просто неугомонная и неунывающая. Она не позволяет ни себе, ни семье раскисать. И ситуация действительно меняется. Девочка, которой с рождения не давали шансов на нормальное развитие, сегодня ходит с помощью ходунков и даже может сама пройти небольшое расстояние, поет, играет на пианино, хорошо учится на “восьмерки” и ”девятки”, изучает английский и французский, ведет беседы о литературе, замечательно разбирается в компьютере и в интернете. При том, что у Кати проблемы не только с движениями, но и с речью. Но она усиленно занимается и очень старается. И ещё у нее много друзей.

Сейчас Кате нужен важный курс реабилитации. Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Кати Грудницкой до вторника, 28 февраля. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Для Кати Грудницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ

История игрушек

Катю невозможно не полюбить, это очень светлая и доброжелательная девочка – посмотрите сами на фотографии. Друзья у нее находятся повсюду.

Катя с подружкой.

Например, летом в Яункемери она подружилась с девочками из России, и теперь они переписываются и общаются. Одна из них занимается в студии дизайна, и недавно Катя получила посылку с потрясающей авторской мягкой игрушкой, которая была задумана и сшита специально для неё.

А самая любимая с детства игрушка у Кати – забавный плюшевый ослик. На Рождество он в её детских играх становился осликом Иисуса. Ей всегда нравилось думать о том, что для своего въезда в Иерусалим Иисус мог выбрать верблюда или скакуна, а выбрал скромного невзрачного ослика.

Чудеса с дедушками

С Яункемери у Кати связано ещё одно важное знакомство – с 90-летним дедушкой Яковом. Они cлучайно встретились в холле санатория, разговорились, и чем- то эта белокурая улыбчивая девочка, опирающаяся при ходьбе на ходунки, очень тронула его душу.

Самое интересное в этой истории, что Яков появился в Катиной жизни вскоре после того, как умер её родной очень любимый дедушка. Мама верит, что он на небесах договорился так, что внучка пересеклась с человеком, который вместо него дал ей любовь и внимание.

... Их трогательная дружба началась с того, что дедушка Яков принес Кате цветы и её любимые конфеты «Серенада». Девочка помогала дедушке совершить важные открытия – научила общаться в Скайпе, пользоваться интернетом, посылать смс-ки. Они ездили друг к другу в гости, ходили на концерты, он навещал её, когда она лечилась в Вайвари… И никогда не забывал для неё пакетик «Серенады». Когда дедушки Якова не стало, Катя по нему очень скучала.

И – хотите верьте, хотите нет – в жизни девочки появился новый дедушка. Она подружилась (опять же в санатории) с Зиновием Сегалем, легендарным завлитом Рижского русского театра драмы. Мэтр рассказывал Кате истории из жизни, они много говорили о литературе, он учил, что для того, чтобы пережить трудности, нужно хорошее настроение и боевой дух.

28 января Зиновия Сегаля не стало. Светлане с Катей будет его очень не хватать.

Загадка счастья

Светлана рассказывает, как в очень тяжелый жизненный период, когда она была готова впасть в отчаяние, к ней в церкви подошел священник и вдруг ни с того ни с сего огорошил фразой: “Вы счастливейшая из всех счастливых мам.” Светлана растерялась и переспросила, что он имел ввиду. “У вас послушный, благодарный и умный ребенок с добрым сердцем. Она всегда с вами, у неё правильные ценности, она хороший человек. Вы с ней друзья. Если бы вы знали, c какими проблемами ко мне приходят родители трудных подростков! Они не могут справиться со своими детьми и чувствуют себя очень несчастными. А вас Бог миловал.” Так что всё зависит от угла зрения…

Светлана уверена, что появление Кати заставило её поменять свою жизнь к лучшему. По специальности она экономист, планировала работать в бизнесе, зарабатывать деньги, делать карьеру. А чтобы вытаскивать больного ребенка, поступила на педагогику, cтала работать в детском саду. “Я получила возможность отдавать любовь и заботу детям. Чувствую, что во мне раскрылись новые способности. Это мне очень по душе.”

Сейчас Cветлане и Кате нужна наша поддержка. Постоянные реабилиатции и занятия дают хорошие результаты. Состояние Кати понемножку улучшается. Занятия нельзя останавливать ни в коем случае – чтобы девочка стала лучше ходить и говорить. Для оплаты полного курса реабилитации ( физиотерапия, занятия с логопедом, эрготерапевтом и другими специалистами) на год нужно 6908 евро. Плюс 14-дневный курс реабилитации в Яункемери – 812 евро. Всего сумма на год составляет 7720 евро.

Катя и Светлана будут благодарны за любую помощь.

Как помочь

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Кати Грудницкой до вторника, 28 февраля.

Для Кати Грудницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ

Деньги можно перечислить на счет Кати Грудницкой:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Jekaterinai Grudņickai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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