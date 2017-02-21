Зеленая лампа |

Для 13-летней Кэтии Кудреницкой, о которой рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom, собрано 1954 евро. На счет девочки поступило 841 евро, было сделано 888 звонков на благотворительный телефон, что составило 1104 евро. Средства нужны на жизненно необходимый курс лечения и реабилитации.

Для Кэтии Кудреницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ

У девочки редкая болезнь – атаксия, ей постоянно нужна медицинская поддержка. Курс, оплачиваемый государством, можно получить один раз в 1,5 – 2 года. Чтобы болезнь не прогрессировала, этого недостаточно. Реабилитация необходима хотя бы 2 раза в год.

Сейчас семья просит помощи на оплату курса реабилитации в медицинском центре Poga. Первый такой пройденный курс очень помог девочке, сейчас врачи настоятельно рекомендуют повторный курс. Общая стоимость необходимых в 2017 терапий составляет 5170 евро.

Деньги можно также перечислить на счет Кэтии:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Поддержка Кэтии Кудреницкой

Mērķis Atbalsts Ketijai Kudreņickai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!

Фото - из семейного архива Кэтии Кудреницой