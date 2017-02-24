Зеленая лампа |

Для Кати Грудницкой, о которой во вторник рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom, собрано 1468 евро. На счет девочки поступило 622 евро, было сделано 693 звонка на благотворительный телефон, что составило 864 евро. Средства нужны на необходимый сейчас девочке курс лечения и реабилитации.

Кате 18 лет. Она удивительный человек – светлый, открытый, жизнерадостный. У неё много друзей и увлечений. Она учится на "восьмерки" и "девятки". При том, что она с трудом ходит и говорит.

Но девочка полна решимости бороться за свое здоровье, а главное -- восторженного интереса к жизни. И ещё ей очень повезло с мамой: неугомонная и неунывающая Светлана не поверила врачам, которые в раннем детстве поставили на дочке крест и предлагали оставить её в больнице. Родовая травма привела к тяжелому диагнозу – детский церебральный паралич. До года правильными назначениями можно было многое исправить гораздо быстрее и легче. Но врачи ничего не рекомендовали, и драгоценное время было упущено. Мама Светлана вообще не любит вспоминать то тяжелое время. Она не позволяет ни себе, ни семье раскисать. И ситуация действительно меняется.

Девочка, которой с рождения не давали шансов на нормальное развитие, сегодня ходит с помощью ходунков и даже может сама пройти небольшое расстояние, поет, играет на пианино, хорошо учится на “восьмерки” и ”девятки”, изучает английский и французский, ведет беседы о литературе, замечательно разбирается в компьютере и в интернете. При том, что у Кати проблемы не только с движениями, но и с речью. Но она усиленно занимается и очень старается.

Сейчас Кате нужен важный курс реабилитации. Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Кати Грудницкой до вторника, 28 февраля. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Для Кати Грудницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ

Катю невозможно не полюбить, это очень светлая и доброжелательная девочка – посмотрите сами на фотографии. Самая любимая с детства игрушка у неё – забавный плюшевый ослик. На Рождество он в её детских играх становился осликом Иисуса. И ещё ей всегда нравилось думать о том, что для своего въезда в Иерусалим Иисус мог выбрать верблюда или скакуна, а выбрал скромного невзрачного ослика.

Мама Светлана рассказывает, как в очень тяжелый жизненный период, когда она была готова впасть в отчаяние, к ней в церкви подошел священник и вдруг ни с того ни с сего огорошил фразой: “Вы счастливейшая из всех счастливых мам.” Светлана растерялась и переспросила, что он имел ввиду. “У вас послушный, благодарный и умный ребенок с добрым сердцем. Она всегда с вами, у неё правильные ценности, она хороший человек. Вы с ней друзья. Если бы вы знали, c какими проблемами ко мне приходят родители трудных подростков! Они не могут справиться со своими детьми и чувствуют себя очень несчастными. А вас Бог миловал.” Так что всё зависит от угла зрения…

Сейчас Cветлане и Кате нужна наша поддержка. Постоянные реабилиатции и занятия дают хорошие результаты. Состояние Кати понемножку улучшается. Занятия нельзя останавливать ни в коем случае – чтобы девочка стала лучше ходить и говорить. Для оплаты полного курса реабилитации ( физиотерапия, занятия с логопедом, эрготерапевтом и другими специалистами) на год нужно 6908 евро. Плюс 14-дневный курс реабилитации в Яункемери – 812 евро. Всего сумма на год составляет 7720 евро.

Катя и Светлана благодарны за любую помощь.

Как помочь

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Кати Грудницкой до вторника, 28 февраля.

Для Кати Грудницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ

Деньги можно перечислить на счет Кати Грудницкой:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Jekaterinai Grudņickai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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