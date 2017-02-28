Зеленая лампа |

В ее жизни есть две главные вещи – маленький сын и музыка. Эва – известный музыкант. Несколько лет она была первой скрипкой у Гидона Кремера в Kremerata Baltica. Компакт-диск «After Mozart», где Эва Биндере солирует, получил награду Grammy. В 2016 году она была номинирована на Большой музыкальный приз.

Концерты, апплодисменты – это внешняя сторона ее жизни. Но практически никто не знает оборотную сторону. У маленького сына Эвы – тяжелое генетическое заболевание. Выражается оно в нарушении координации, замедленном развитии движений и речи. 9-летний Вальтер не ходит, не может самостоятельно обслуживать себя, с ним надо постоянно быть рядом. И все эти годы родители Вальтера сражаются за здоровье сына.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает в помощь Вальтеру до 7 марта. На сайте ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ помощи семье Вальтера.

Все случилось, когда Вальтеру был год. Эва тогда была на гастролях в Австрии с оркестром Гидона Кремера. Малыша она взяла с собой. И благодаря этому, он остался жив. Когда ребенку стало внезапно плохо, он начал задыхаться, срочно вызвали скорую. Врачи сделали магнитный резонанс и настолько поразились клинической картине, что немедленно вертолетом отправили ребенка в клинику города Грац. К счастью, ведущий доктор был на месте, успели принять срочные меры. Чтобы спасти жизнь, пришлось ввести ребенка в состояние искусственной комы.

Как выяснилось после исследований, диагноз мальчика - “некротическая аккутная энцефалопатия”. Болезнь настолько редкая, что таких заболеваний в мире – около 15. В Австрии , не говоря уже о Латвии, людей с подобными диагнозами до этого времени еще не было. Наука пока что не в состоянии объяснить, почему такое случается. Вальтер - чуть ли не единственный из детей, выживших при такой болезни.

В Ригу Валтера привезли практически не реагирующим на окружающий мир. И для родителей мальчика началось «хождение по мукам». Без права на передышку и слабость. Эве удалось найти уникального специалиста по работе с такими малышами. Понемногу, шаг за шагом, болезнь поддавалась. И каждое маленькое достижение становилось большой победой. Из-за проблем с двигательной системой до 6 лет Эва носила сына на руках, из-за чего у нее самой теперь больной позвоночник. Для скрипачки это - серьезная травма. Сейчас она собирает деньги, чтобы оплатить установку в доме подъемника (а это 6 тысяч евро).

Жизнь Эвы расписана по минутам – репетиции, концерты, лекции (она профессор в Латвийской музыкальной академии им. Я. Витола). Но главное – любимый сын, на лечение и уход за которым постоянно нужны деньги, и большие... Поэтому остановиться она не имеет права. Эва не жалуется. Реабилитации важны, потому что они потихоньку дают результаты. Сейчас Эва живет с сыном вдвоем, так получилось, что бабушек и дедушек у них нет. Папа мальчика тоже очень любит сына и активно занимается его лечением, но оставить свою работу и сидеть с больным ребенком в нынешней ситуации невозможно.

Чтобы возить Вальтера трижды в неделю (это минимум) на физиотерапии и реабилитации, а также на занятия в специальную школу, готовить, кормить, ухаживать за ним, пока родители работают, нужна специальная няня-сиделка. Это дорого. 9-летнего мальчика надо поднимать и переносить на руках. Это тяжело. Оплаченных государством сеансов физиотерапии категорически не хватает. Потому что, когда занятия идут постоянно, прогресс есть, а если их приостановить – прогнозы плохие. Эва берется за любые возможности, чтобы оплачивать дополнительные занятия (каждое, минимум, 20-25 евро), а также няню.

Вальтеру пока что плохо поддаются движения, но он научился хорошо ползать. Год назад ему сделали сложную операцию в Германии - вытягивали суставы по всей длине ног. Клинику в Нюрнберге Эве помогли найти друзья. Стоимость сложной операции оказалась меньше, чем в других ортопедических западных клиниках, семья Вальтера обошлась своими силами. Операция дала отличные результаты. Мальчик все время пытается встать на ножки, вертикально. Это следующий этап лечения, над которым работает Эва. А потом он сможет понемногу ходить – это обязательно случится, потому что, благодаря всем усилиям, есть очевидный прогресс.

Два года назад Валтер начал говорить. Это тоже было маленьким чудом. Конечно, он отстает в развитии от сверстников, но научился считать, очень любит учиться, с удовольствием смотрит мультики, особенно про свинку Пеппу и Микки Мауса. Отлично обращается с планшетом (правая рука функционирует минимально, а левая работает на 75%). И, конечно, больше всего любит мамину скрипку, мама для него играет классику.

Наука и мировая медицина быстро идут вперед. Мы верим, что мальчик сможет ходить и нормально развиваться. Но главное, чему учит нас эта история - любовь, стойкость и вера в то, что надо идти вперед, несмотря ни на что.

«Почти невозможно успеть все, - говорит нам Эва. – Но останавливаться и жалеть себя я не имею права. Конечно, силы дает музыка... Она очищает и спасает».

И вот какая штука: добро всегда возвращается. В жизни Эвы была такая история: однажды, когда Вальтер был совсем маленький. ей предложили поучаствовать в благотворительном концерте в помощь другому больному ребенку. Она согласилась сразу же. И никому не сказала, что у нее самой такая тяжелая ситуация. «Я как-то справляюсь, а кому-то важнее...», - подумала она. Тот концерт прошел успешно. На просьбы о помощи Эва всегда откликается с радостью. А сегодня мы можем помочь ей.

Помощь нужна для оплаты услуг специальной няни по уходу за тяжело больными детьми, которая будет приходить один раз в неделю. На год это 3070 евро.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Валтера Шляра до 7 марта. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ в помощь семье 9-летнего Вальтера.

Помочь можно также перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь семье Вальтера Кристиана Шляра

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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