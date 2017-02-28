Зеленая лампа |

Для Кати Грудницкой, о которой в прошлый вторник рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom, собрано 2472 евро. На счет девочки поступило 1169 евро, было сделано 1045 звонков на благотворительный телефон, что составило 1303 евро. Средства нужны на необходимый сейчас девочке курс лечения и реабилитации.

Кате 18 лет. Она удивительный человек – светлый, открытый, жизнерадостный. Девочка, которой с рождения не давали шансов на нормальное развитие, сегодня ходит с помощью ходунков и даже может сама пройти небольшое расстояние, поет, играет на пианино, хорошо учится на “восьмерки” и ”девятки”, изучает английский и французский, ведет беседы о литературе, замечательно разбирается в компьютере и в интернете. При том, что у Кати проблемы не только с движениями, но и с речью. Но она усиленно занимается и очень старается.

Сейчас Кате нужен важный курс реабилитации. Для Кати Грудницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ

Состояние Кати понемножку улучшается. Занятия нельзя останавливать ни в коем случае – чтобы девочка стала лучше ходить и говорить. Для оплаты полного курса реабилитации ( физиотерапия, занятия с логопедом, эрготерапевтом и другими специалистами) на год нужно 6908 евро. Плюс 14-дневный курс реабилитации в Яункемери – 812 евро. Всего сумма на год составляет 7720 евро.

Катя и Светлана благодарны за любую помощь.

Как помочь

Для Кати Грудницкой в фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ

Деньги можно перечислить на счет Кати Грудницкой:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Jekaterinai Grudņickai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!