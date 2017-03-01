Зеленая лампа |

Для 9-летнего Вальтера Шляра, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, за день собрано 305 евро. На счет поступило 227 евро. Было сделано 245 звонков на благотворительный телефон на сумму 305 евро. Спасибо всем, кто помогает!

У мальчика очень редкое и тяжелое генетическое заболевание. Он не ходит самостоятельно, его нельзя оставить одного ни на минуту. Выражается оно в нарушении координации, замедленном развитии движений и речи. 9-летний Вальтер не ходит, не может самостоятельно обслуживать себя, с ним надо постоянно быть рядом. И все эти годы родители Вальтера сражаются за здоровье сына. Но постоянные реабилитации понемногу дают позитивные результаты, и мальчик уже начал говорить. Помощь нужна маме для оплаты услуг специальной няни по уходу за тяжело больными детьми. На год сумма составляет 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает в помощь Вальтеру до 7 марта. На сайте ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ помощи семье Вальтера.

Эва, мама Вальтера, - известный музыкант. Несколько лет она была первой скрипкой у Гидона Кремера в Kremerata Baltica. Компакт-диск «After Mozart», где Эва Биндере солирует, получил награду Grammy. В 2016 году она была номинирована на Большой музыкальный приз. Концерты, апплодисменты – это внешняя сторона ее жизни. Но практически никто не знает оборотную сторону.

Все случилось, когда Вальтеру был год. Эва тогда была на гастролях в Австрии с оркестром Гидона Кремера. Малыша она взяла с собой. И благодаря этому, он остался жив. Когда ребенку стало плохо, он начал задыхаться, срочно вызвали скорую. Врачи сделали магнитный резонанс и настолько поразились клинической картине, что немедленно вертолетом отправили ребенка в клинику города Грац. К счастью, успели принять срочные меры.

Диагноз мальчика - “некротическая аккутная энцефалопатия”. Болезнь настолько редкая, что таких заболеваний в мире – около 15. Вальтер - чуть ли не единственный из детей, выживших при такой болезни.

В Ригу Валтера привезли практически не реагирующим на окружающий мир. И для родителей мальчика началось «хождение по мукам». Без права на передышку. Эве удалось найти уникального специалиста по работе с такими малышами. Понемногу, шаг за шагом, болезнь поддавалась. И каждое маленькое достижение становилось большой победой. До 6 лет Эва носила сына на руках, из-за чего у нее теперь больной позвоночник. Для скрипачки это - серьезная травма. Сейчас она собирает деньги на установку в доме подъемника (это 6 тысяч евро).

А здесь можно проголосовать за Эву Биндере – она номинирована как «МУЗЫКАНТ ГОДА» на премию “Lielā mūzikas balva”.

Жизнь Эвы расписана по минутам – репетиции, концерты, лекции (она профессор в Латвийской музыкальной академии им. Я. Витола). Но главное – любимый сын, на лечение и уход за которым постоянно нужны деньги, и большие... Поэтому остановиться она не имеет права.. Реабилитации важны, потому что они потихоньку дают результаты. Сейчас Эва живет с сыном вдвоем, так получилось, что бабушек и дедушек у них нет. Папа мальчика тоже очень любит сына и активно занимается его лечением, но оставить свою работу и сидеть с больным ребенком в нынешней ситуации невозможно.

Чтобы возить Вальтера трижды в неделю (это минимум) на физиотерапии и реабилитации, а также на занятия в специальную школу, готовить, кормить, ухаживать за ним, пока родители работают, нужна специальная няня-сиделка. Оплаченных государством сеансов физиотерапии категорически не хватает. Потому что, когда занятия идут постоянно, прогресс есть, а если их приостановить – прогнозы плохие. Эва берется за любые возможности, чтобы оплачивать дополнительные занятия (каждое, минимум, 20-25 евро), а также няню.

Вальтеру пока что плохо поддаются движения, но он научился хорошо ползать. Год назад ему сделали сложную операцию в Германии - вытягивали суставы по всей длине ног. Мальчик все время пытается встать на ножки, вертикально. Это следующий этап лечения, над которым работает Эва. А потом он сможет понемногу ходить – это обязательно случится, потому что, благодаря всем усилиям, есть очевидный прогресс.

Два года назад Валтер начал говорить. Это тоже было маленьким чудом. Конечно, он отстает в развитии от сверстников, но научился считать, очень любит учиться, с удовольствием смотрит мультики, отлично обращается с планшетом (правая рука функционирует минимально, а левая работает на 75%). И больше всего любит мамину скрипку, мама для него играет классику.

В жизни Эвы была такая история: однажды, когда Вальтер был совсем маленький. ей предложили поучаствовать в благотворительном концерте в помощь другому больному ребенку. Она согласилась сразу же. И никому не сказала, что у нее самой такая тяжелая ситуация. «Я как-то справляюсь, а кому-то важнее...», - подумала она. Тот концерт прошел успешно. На просьбы о помощи Эва всегда откликается с радостью. А сегодня мы можем помочь ей.

Помощь нужна для оплаты услуг специальной няни по уходу за тяжело больными детьми, которая будет приходить один раз в неделю. На год это 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Валтера Шляра до 7 марта. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ в помощь семье 9-летнего Вальтера.

Помочь можно также перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Помощь семье Вальтера Кристиана Шляра

А здесь можно проголосовать за Эву Биндере – она номинирована как «МУЗЫКАНТ ГОДА» на премию “Lielā mūzikas balva”.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио [Baltkom](http://www.mixnews om/live/ "") 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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