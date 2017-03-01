Зеленая лампа |

Эва пришла в студию со скрипкой. Она с ней не расстается. 7 марта в Латвийской опере будет церемония вручения Большого музыкального приза Латвии, на который Эва Биндере номинирована. Она блестящий музыкант и гордость Латвии.

И мы в программе “Зеленая лампа” говорили, конечно, о музыке. И о престижном призе Grammy, который у Эвы Биндере есть. И о том, что 15 лет она была первой скрипкой у Гидона Кремера. Но главным было все-таки другое.

Впервые гостьей нашей программы стала мама тяжелобольного ребенка. 9-летний Вальтер, сын Эвы,заболел внезапно, когда ему был год. Тогда его чудом удалось спасти. А с последствиями болезни родители мальчика борются до сих пор.

“Первые пару лет я вообще не могла говорить об этом, не могла играть... И до сих пор мои коллеги знают, что у меня что-то не так, но насколько это тяжело, никому не известно. Болезнь эта, некротизирующий энцефалит мозга, настолько редкая, что в мире таких диагнозов около 20. Прогнозы были очень плохие. Но мы делаем все, что возможно, используем все шансы для реабилитации, и результаты есть. Сейчас Вальтер все понимает, пытается говорить, любит мультфильмы и умеет играть на планшете. Меня поддерживает то, что виден прогресс», - рассказала Эва.

Шесть лет она переносила мальчика на руках и повредила себе спину. Это очень плохо повлияло на руки, которые у скрипача – главный инструмент. «После травмы мне было очень тяжело играть, даже концерты отменяла. Это абсолютно вылечить нельзя. Но я могу зарабатывать только концертами, поэтому ничего не поделаешь. Вальтеру нужны постоянные реабилитации. Это для него – как воздух. С ним постоянно должен кто-то быть рядом. Нужна нянечка-ассистент», - объяснила гостья программы. Сейчас Эва собирает средства на установку подъемника, чтобы не носить ребенка на руках со второго этажа.

Нужно или нет рассказывать о своих переживаниях и проблемах людям? На этот вопрос Эва Биндере ответила так: «Сейчас уже с высоты пройденного опыта, я считаю, что – да, нужно. Эти тяжелые годы научили меня прекрасно отличать, что важно, а что - нет. Поменяли систему ценностей. Надо говорить об этих проблемах. Таких детей надо выводить в общество, как бы это кому ни показалось странным. Для меня очень важна социальная ответственность. Я всегда с ужасом думаю о тех больных детях, которые живут не в Риге. О том, как трудно их родителям получить все необходимое для ребенка”.

“Сочувствие, сопереживание – это очень большая сила, которая обществу нужна в любые времена. Очень важно всем нам сохранить в себе человечность, особенно учитывая, какие страшные вещи происходят в мире. Главное - не потерять в себе то, что на самом деле является ценным”, - подчеркнула Эва Биндере.

7 марта в Латвийской Национальной опере состоится торжественное вручение Большого музыкального приза. Мы можем помочь Эве Биндере, отдав за нее свою зрительскую симпатию в голосовании на портале Delfi. По этой ссылке можно открыть страницу "симпатий", найти внизу фото Эвы в рубрике "Музыкант года" и нажать на сердечко. С одного IP адреса можно голосовать по одному разу в 24 часа.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа", которая выходит на радио Baltkom по вторникам, — 90006383 работает для Вальтера Шляра до 7 марта. Стоимость звонка — 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ в помощь семье 9-летнего Вальтера.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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